Louis Dassilva non deve uscire dal carcere: anche il tribunale del Riesame di Bologna ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dalla difesa, come accaduto con il gip di Rimini. Questa decisione del Riesame è una conferma, dopo l’annullamento con rinvio che aveva deciso la Cassazione contro la precedente ordinanza. Comparso davanti al collegio del Riesame, alla fine dell’udienza il 35enne senegalese, indagato per l’omicidio Pierina Paganelli, ha reso spontanee dichiarazioni in cui ha ribadito di essere innocente e di essersi trasferito in Italia per costruirsi una nuova vita, non per cercare guai.

Ma la sua versione non è stata ritenuta credibile, quindi anche il collegio ha deciso di lasciarlo in carcere. Ora sono attese le motivazioni di questa decisione del Riesame, secondo cui gli elementi raccolti contro l’indagato sono sufficienti e la versione dell’ex amante di Dassilva, Manuela Bianchi, è stata ritenuta credibile e determinante per confermare i sospetti. Ma non sono disponibili dettagli sulle prove che hanno spinto il collegio a confermare che l’indagato debba restare in carcere, infatti si attendono le motivazioni.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LOUIS DASSILVA VERSO NUOVO RICORSO

La difesa di Louis Dassilva si è già attivata per far valere le ragioni del suo cliente. A svelare il retroscena è Fanpage, che ha citato la reazione dell’avvocato Riario Fabbri, che assiste l’indagato per il delitto di via del Ciclamino, a Rimini. Dopo la decisione del Riesame, il legale ha fatto sapere che verrà presentato ricorso in Cassazione.

La decisione, che era attesa in questi giorni visto che l’udienza di ieri si è conclusa con la riserva, che evidentemente è stata scolta, verrà comunicata in queste ore all’indagato, che non era al corrente quando è stata pronunciata. A tal proposito, gli avvocati di Louis Dassilva, ritenuto dalla procura di Rimini l’assassino di Pierina Paganelli, lo aggiorneranno nelle prossime ore, anche per discutere delle prossime tappe da seguire.

