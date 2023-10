Omicidio Pierina Paganelli/ Spunta una telecamera inedita: ha ripreso l’audio dell’assassinio

Si torna a parlare del misterioso omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate a Rimini, stamane a Storie Italiane. La prima importante novità è la presenza di una telecamera vicino al box dove è stata uccisa Pierina e che avrebbe ripreso l’audio della stessa mentre moriva: “Si sentono le urla strazianti della vittima e lo stanno esaminando gli inquirenti per cercare di capire cosa è successo”, ha spiegato l’inviata di Storie Italiane. E ancora: “Manuela Bianchi, la nuora di Pierina, e di Loris, il fratello, sono stati convocatie in questura, è stato preso il peso corporeo e hanno preso le impronte, evidentemente ci sono elementi nelle mani degli investigatori che è importante andare a comparare”.

E’ stata Manuela a trovare il cadavere di Pierina la mattina successiva l’omicidio. “E’ poi c’è Luis (vicino di casa di Pierina ndr), che si è detto un amico particolare, e avrebbe detto lui stesso agli inquirenti di questa storia, versione che sarebbe poi stata confermata da Manuela in una seconda battuta”. Un vero e proprio giallo l’omicidio di Pierina Paganelli, per cui al momento non risultano esservi indagati.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, GIOVANNI TERZI: “LA VITTIMA CONOSCEVA IL CARNEFICE”

Loris, raggiunto da Storie Italiane, ha spiegato: “Con Pierina avevo un rapporto di amicizia quando ero bambino, a lei piaceva molto fare gruppo. Mia sorella come sta? Non bene per niente, ma non solo per quello ma anche per tutte le cose che ci sono dietro, i giornalisti sotto casa da mattina a sera e questa cosa la fa impazzire”. Su Luis: “Mi ha chiamato lui, c’era anche altra gente e mia sorella, che poi sono riuscita a chiamare e piangeva. Non usciva insieme a Luis mia sorella, era un rapporto platonico. Mi auguro che tutto finisca al più presto”.

Giovanni Terzi, commentando gli ultimi aggiornamenti, spiega: “Una persona quando viene uccisa con 17 coltellate… c’è qualcosa che lega vittima a carnefice, c’è una cattiveria che va oltre, non è una semplice aggressione, c’è il timore che Pierina rimanesse in vita potendo dire cose non opportune. Quindi sicuramente era qualcuno che conosceva perfettamente tutto, era a conoscenza precisa di ciò che Pierina faceva”.











