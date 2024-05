Omicidio Pierina Paganelli/ Valeria Bartolucci: “L’ha uccisa una persona che l’odiava tanto”

Chi l’ha Visto? torna a trattare il caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini davanti al garage di casa, che resta un vero e proprio mistero visto che il suo assassino non ha ancora un volto. Il programma di Rai Tre ha intervistato Valeria Bartolucci: “Parlavano tutti i giorni di Luis e Manuela, ma questa relazione esiste? Mi sono rivolta a Manuela e le mi ha detto di no, ed anche Luis ha negato”.

La relazione fra i due invece c’era, ricostruita perfettamente dagli inquirenti. Si tratta di un punto di non ritorno, che fa separare Manuela e Valeria: ma c’entra qualcosa con l’omicidio di Pierina Paganelli? “Quando le ho chiesto un confronto – aggiunge Valeria – ma non inerente gli aspetti carnali della vicenda. L’unica domanda che volevo fare a Manuela e perchè veniva a casa mia il pomeriggio a prendere il caffè nonostante la relazione, io penso che un minimo di dignità…”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI: LE PAROLE DI VALERIA BARTOLUCCI

Negli ultimi mesi sono state rinvenute delle lettere minatorie ai danni di Manuela, ma Valeria precisa: “In questa lettera non c’era scritto Manuela, allora perchè pensi che sia rivolta proprio a te?”. Valeria ha raccontato che un giorno Manuela le raccontò che Pierina Paganelli sospettava che avesse un amante: “Mi disse – spiega la donna – che se venissi a sentire Pierina che parlava di questa cosa di andarglielo a raccontare”.

“Mi aveva detto di registrarla ma la qualità era pessima, potevo immaginarmi perchè c’erano motorino, ragazzini, era pomeriggio…”. Chi l’ha visto ha parlato anche con Luis: “L’ultima volta che ho parlato con Pierina Paganelli è stata quando il tetto perdeva e dovevamo sistemarlo, e avevo appena finito di riparare il lavandino. L’ho vista con i nipoti, ci siamo salutati e basta”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI: IL MISTERO DEL SACCO CON I VESTITI DI LUIS

Secondo il racconto di Valeria Bartolucci, inoltre, Manuela avrebbe preso un sacco contenente i vestiti sporchi di sangue dopo che quest’ultimo aveva avuto un incidente: il programma di Rai Tre ha contattato Davide Barzan, consulente di Manuela, ma ha preferito non rispondere. Sulla famosa frase Giustizia è fatta: “L’ho sentita da Loris (fratello di Manuela ndr) a caldo, penso che il corpo di Pierina Paganelli fosse stato trasferito da 4 o 5 ore, l’ho trovata agghiacciante. Ha detto precisamente ‘c’è qualcuno che fa giustizia per lei e lei neanche lo sa’”.

Loris ha svelato in passato, in merito a quella frase: “Io mi son messo a giocare, non sono una persona ordinaria”. La domanda resta però sempre la stessa, chi ha ucciso Pierina Paganelli: “Fino a prova contraria siamo tutti innocenti ma è un bel puzzle, secondo me l’ha uccisa una persona che l’odiava tanto, cosa dire all’assassino di Pierina? Che è un mostro”.











