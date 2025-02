Omicidio Pierina Paganelli: sono emersi nuovi dettagli sull’audio di Valeria Bartolucci in cui la donna, moglie dell’unico indagato Louis Dassilva, avrebbe ammesso di aver visto la scena del crimine la notte stessa del delitto (il 3 ottobre 2023) e di aver “interagito” con gli assassini suggerendogli addirittura come cancellare le tracce con un detergente. Particolari clamorosi emersi poche ore fa a margine della convocazione della donna in Procura a Rimini, davanti al pm Daniele Paci titolare dell’inchiesta, durante la quale si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

La sua posizione, però, alla luce di quanto sarebbe contenuto in quella traccia vocale, apparirebbe a rischio: se si trovassero riscontri investigativi, potrebbe finire indagata a sua volta. Le ipotesi di reato sul tavolo potrebbero andare dal favoreggiamento al concorso in omicidio. Davanti alle telecamere, continua a dirsi serena e sicura di non avere nulla a che fare con la morte della vicina di casa Pierina Paganelli.

Certa che anche suo marito, in cella dal luglio scorso, sia estraneo all’assassinio. Sul fronte strettamente “difensivo”, il pool che assiste Valeria Bartolucci, rappresentato dall’avvocato Chiara Rinaldi e dalla consulente criminologa Roberta Bruzzone, porta avanti lo spettro di un presunto decadimento psicologico o psichiatrico della donna a causa dell’eccessivo stress a cui è sottoposta da oltre un anno. “Tritata“, come dichiarato dalla stessa Bruzzone, dai media e a suo dire persino in pericolo di vita per potenziali atti di autolesionismo che avrebbero reso necessaria la valutazione di un eventuale ricovero.

Omicidio Pierina Paganelli: quali sono i nuovi dettagli sull’audio di Valeria Bartolucci

A riportare i più recenti dettagli sull’audio relativo all’omicidio di Pierina Paganelli e attribuito a Valeria Bartolucci è stata la trasmissione Mattino 5. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di una conversazione telefonica della durata di almeno un’ora nella quale la moglie dell’indagato avrebbe parlato proprio della notte del delitto, riferendo particolari di potenziale interesse investigativo e mai raccontati in sede di sit lungo 16 mesi mesi di indagine sul giallo di Rimini.

La presunta telefonata sarebbe datata 16 febbraio scorso, appena 5 giorni dopo l’esperimento giudiziale sulla Cam3 a cui si sono sottoposti Louis Dassilva e il vicino di casa Emanuele Neri nell’epicentro del caso, via del Ciclamino, e non si esclude contenere informazioni note solo agli inquirenti.

Le ipotesi in campo sono almeno due: Valeria Bartolucci potrebbe aver deciso di dire finalmente quanto a sua conoscenza, sebbene trascorso un anno e mezzo dai fatti, oppure potrebbe aver messo in atto un estremo, maldestro tentativo di alleggerire la posizione del coniuge dopo l’incidente probatorio che, secondo l’accusa, potrebbe inchiodarlo portandolo a processo con un impianto di elementi pesantissimi.

Notizia dell’ultima ora anche il ritrovamento di un biglietto sulla scena del crimine, nei garage di via del Ciclamino dove Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, incontrava l’amante Louis Dassilva e dove è stata uccisa la 78enne.

Scritto a penna, in stampatello e con un italiano stentato, sarebbe stato rinvenuto da alcuni elettricisti e consegnato alle autorità per gli accertamenti di rito. Al suo interno, quello che sembrerebbe un riferimento all’attuale indagato (e un possibile depistaggio): “Avrei piacere di sapere che tipo di comportamento è stato di Louis nei miei confronti. X me sei un uomo senso un pizzico di principio. Ti sei rivelato un uomo da poco valore“.