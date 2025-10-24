La storia dell'omicidio Piersanti Mattarella, cos'è successo nel 1980 e perché l'allora governatore della Sicilia fu ucciso: la ricostruzione dell'agguato

PERCHÉ È STATO UCCISO PIERSANTI MATTARELLA

L’arresto di un ex poliziotto che aveva indagato sull’omicidio di Piersanti Mattarella segna una svolta in un caso ritenuto una delle grandi questioni irrisolte della storia del nostro Paese. Non sono mai stati trovati gli esecutori materiali, ma sono stati condannati in via definitiva solo i boss ritenuti i mandanti (Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Bernardo Brusca, Francesco Madonia, Giuseppe Calò e Nené Geraci).

Infatti, la verità processuale finora ha stabilito che ci fu un ordine della mafia. Ma se non sono stati individuati coloro che tesero l’agguato all’allora governatore della Sicilia, nonché fratello dell’attuale Presidente della Repubblica, lo si deve purtroppo anche al depistaggio che ha inquinato le indagini su ciò che accadde il 6 gennaio 1980.

Noto per la sua linea riformista – voleva introdurre trasparenza, moralizzazione della vita pubblica e lotta contro i rapporti tra mafia e politica, nonché gli affari illeciti – Piersanti Mattarella aveva iniziato a opporsi a certi interessi legati agli appalti e ai legami di potere che includevano anche ambienti mafiosi. Il contesto in cui maturò l’omicidio, dunque, è fondamentale per comprenderne la valenza.

Anche le indagini e le sentenze rilevarono che la motivazione principale dell’assassinio fu che la mafia lo riteneva un ostacolo serio ai propri affari: Mattarella stava mettendo in difficoltà quel circuito che univa appalti pubblici, politica e potere mafioso. Il suo impegno a ripulire la Regione e gli appalti lo aveva reso un “problema”.

RICOSTRUZIONE DELL’OMICIDIO DI PIERSANTI MATTARELLA

L’omicidio di Piersanti Mattarella avvenne a Palermo, in via della Libertà: si stava recando a messa con la moglie, la suocera e la figlia, a bordo della sua Fiat 132, quando un sicario si avvicinò all’auto e sparò più colpi di rivoltella calibro 38 attraverso il finestrino, uccidendolo. La moglie, nel tentativo di proteggerlo, rimase ferita a una mano. Il killer, dopo i primi colpi, ricevette un’altra pistola da un complice a bordo di una Fiat 127 bianca, poi tornò a sparare e subito dopo si diede alla fuga.

Il figlio accorse dal garage e vide l’auto dei sicari allontanarsi. Quell’auto fu ritrovata poche ore dopo, abbandonata a circa 700 metri dal luogo del delitto. Era stata rubata la sera prima e aveva targhe contraffatte, ottenute da un’altra macchina parcheggiata poco distante.

In un primo momento si parlò di attentato terroristico, poiché ci fu la rivendicazione di un sedicente gruppo neofascista, ma l’episodio venne poi classificato tra gli omicidi di mafia. Le carte processuali, tuttavia, hanno fotografato solo la parte superficiale della storia, come dichiarato anni fa dall’ex magistrato Pietro Grasso. Le indagini, infatti, sono state complicate da depistaggi e ritrattazioni da parte di pentiti e testimoni, ma la ricerca della verità non si è mai interrotta.