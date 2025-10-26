Omicidio Piersanti Mattarella, dopo la svolta dell'arresto dell'ex prefetto Piritore parla Leoluca Orlando: "Non fu solo un delitto di mafia"

Omicidio Piersanti Mattarella, si attendono nuove rivelazioni dopo la svolta dell’arresto dell’ex prefetto Piritore, accusato di depistaggio per aver fatto sparire il guanto di uno degli assassini che doveva essere consegnato a Pietro Grasso per far partire le analisi della polizia scientifica, ma che presumibilmente secondo l’inchiesta, fu sequestrato prima che potesse essere repertato.

L’ombra della mafia dietro al delitto potrebbe ampliarsi coinvolgendo anche altre entità, questo è quanto sostiene l’ex sindaco di Palermo ed eurodeputato Leoluca Orlando, che intervistato dal quotidiano Il Resto del Carlino ha anticipato che presto emergeranno nuove verità, specialmente in merito ai mandanti che andrebbero ricercati nel mondo della politica, oltre che condannare solo la solita cupola di Cosa Nostra.

Una versione che molti sostengono da 45 anni affermando che la verità storica sia sempre differente da quella giudiziaria che subisce gli effetti del tempo, delle prescrizioni e della morte di molti indagati col rischio di perdere traccia di quei legami tra malavita, P2, massoneria e quella parte di politica deviata che hanno segnato la storia “Bloccando con il sangue Aldo Moro così come Piersanti Mattarella e la lotta alla mafia“.

Omicidio Piersanti Mattarella, Orlando: “Non fu solo responsabilità di Cosa Nostra ma anche dei poteri occulti della politica”

Leoluca Orlando, che all’epoca fu anche consigliere giuridico di Piersanti Mattarella, ricorda l’ex Presidente della Regione Sicilia come un politico che era considerato quasi un eretico proprio per la sua volontà di portare avanti la lotta contro la mafia che controllava Palermo. “Il suo ruolo era quello di voler liberare la città dal potere delle mafie e squarciare il velo delle complicità“, dice, aggiungendo che proprio per questo motivo, l’omicidio non fu soltanto responsabilità di Cosa Nostra, ma un delitto che vide la complicità di politici e poteri occulti.

D’altronde, come ha ricordato l’ex sindaco, anche Giovanni Falcone era della stessa opinione, ritenendo plausibile la collaborazione di altre entità ricordando gli incontri avvenuti poco prima dell’assassinio, e i rapporti tra Andreotti e Stefano Bontate, proseguiti anche dopo la morte del politico, senza escludere neanche la partecipazione del terrorismo nero.

Una ipotesi che nacque con i primi sospetti su Giusva Fioravanti avanzati proprio dal giudice e attualmente confermati anche dall’amico stretto di Piersanti Salvatore Butera che recentemente ha dichiarato: “La pista dei terroristi eversivi come esecutori resta quella su cui propendo“.