La Perocura di Palermo ha messo agli arresti domiciliari l’ex prefetto Piritore. Avrebbe fatto sparire un guanto dalla scena del delitto Mattarella

Manca un guanto dalla scena dell’omicidio di Piersanti Mattarella. Un oggetto lasciato dal suo assassino e che risulta da diverse fotografie, ma che non è stato mai ritrovato. Dopo tanti decenni, una nuova inchiesta riparte da zero e porta all’arresto di un superpoliziotto dell’epoca divenuto nel tempo prefetto. Filippo Piritore è da ieri agli arresti domiciliari su ordine dei magistrati di Palermo.

L’assoluto principio di non colpevolezza della nostra Costituzione ci impone di sperare nella sua innocenza e nella sua capacità di dimostrare l’estraneità ai fatti. E forse ce lo dobbiamo augurare anche per salvare un pezzo della nostra storia.

Dal 1980 sono passati ormai oltre 45 anni ed ancora le inchieste si susseguono. Secondo la tesi dell’accusa sarebbe stato lui a far sparire dalla scena del delitto, o dagli archivi, un oggetto compromettente quando quell’oggetto poteva poi rivelare qualcosa attraverso gli esami del Dna, divenuti molto più affidabili ed efficaci a metà degli anni 90.

Ritengono i magistrati di Palermo di aver trovato l’autore di un disegno sostanzialmente eversivo che mirava ad inquinare le indagini e a sviarle. Un esecutore teorico di un piano avverso a quello degli inquirenti teoricamente in buona fede. In questo disegno l’obiettivo era evitare che si arrivasse all’accertamento dei responsabili dell’omicidio. Ma perché?

La tesi da tutti portata avanti per decenni è che Piersanti Mattarella fu ucciso dalla mafia perché nemico della mafia. Ma questa tesi inizia ad essere messa in discussione da tante inchieste recenti che collegano a quell’omicidio interessi congiunti di personalità della destra eversiva, della mafia e di pezzi dello Stato.

Il tema sarebbe sempre il solito. Eliminare politicamente e fisicamente coloro che volevano concludere un accordo strutturale con le forze di sinistra e sdoganare il Partito comunista come forza di governo. Mattarella era l’allievo prediletto di Aldo Moro, un esponente ampiamente riconosciuto della Democrazia cristiana che guardava a sinistra.

Le sue mosse da governatore della Sicilia tenevano tutte a ripercorrere i passi che Moro aveva provato a Roma, aprendo un dialogo forte con il Pci, come alleato strutturale, non più come interlocutore ed avversario. E proprio lì in Sicilia tutto questo, secondo i portatori della tesi, non poteva accadere.

Le tante inchieste portate avanti dalla procura di Palermo in questo senso negli ultimi anni hanno come teorema la tesi che pezzi deviati dello Stato, la mafia e parte dell’eversione nera, con parte della massoneria, avrebbero stretto un patto per mantenere lo status quo geopolitico del nostro Paese. Partendo appunto dalla Sicilia.

Ogni tentativo di scalfire quel sistema sarebbe stato coperto anche da interessi sovranazionali, in particolare statunitensi, finalizzati a rendere impossibile al Pci l’accesso a qualunque leva del potere. Chiunque si fosse allontanato da quella linea andava eliminato politicamente o fisicamente. Così sarebbe stato per Moro, così sarebbe stato per Piersanti Mattarella, così sarebbe stato per il generale Dalla Chiesa, ucciso, secondo alcuni, anche per impadronirsi di parte del memoriale Moro ancora in suo possesso.

Non va mai dimenticato che negli anni 70 c’era stato il golpe dei colonnelli in Grecia ed il regime Pinochet in Cile. Paesi in cui l’intervento stabilizzatore degli Stati Uniti si era manifestato in forme non sempre legali. In questo contesto la battaglia contro il comunismo legittimava qualunque operazione e sotto questo grande ombrello di ipocrisia, o necessità politica, a seconda delle letture, si poteva giustificare sia il mantenimento del potere della mafia al di sopra di ogni indagine, sia il potere dei servizi deviati e della massoneria, uniti dall’obiettivo di garantire un potere stabile.

Le successive stragi di magistrati e uomini di Stato, fino a quelle di Falcone e Borsellino, risponderebbero alla stessa logica, ovvero far tacere ed eliminare chiunque fosse in grado di scoperchiare questa verità complessa e indicibile.

Se tutto fosse vero vorrebbe dire che avremmo vissuto per decenni in uno Stato governato da un pregiudizio e da una sovranità limitata in cui i poteri veri sedevano molto al di fuori delle istituzioni democratiche, e dove gli uomini che ragionavano in maniera libera andavano per forza di cose assassinati o politicamente o fisicamente.

Forse il caso Mattarella è l’ultimo tentativo di mettere mano a quella stagione e tentare di scrivere in via giudiziaria a una verità nuova e diversa che possa far comprendere cose accadute davvero. Perché solo in un contesto del genere si potrebbe comprendere l’addebito di un comportamento così grave come quello di interferire con delle sottrazioni di prova essenziali nelle indagini per l’omicidio di un esponente politico di primissimo piano.

Vedremo se anche questa inchiesta, come quella sulla trattativa, si sgonfierà giudiziariamente da sola, oppure se stavolta il rigore delle indagini, la fondatezza e la tesi accusatoria reggeranno. Per ora c’è un uomo agli arresti domiciliari vicino agli ottant’anni ed un pool che indaga su fatti e circostanze di cui la storia non è ancora riuscita a dare una spiegazione plausibile.

Servirà del tempo per arrivare a una verità processuale; speriamo che sia abbastanza per evitare che anche questa indagine si concluda col venir meno dei protagonisti dell’epoca. Che facciano in fretta nell’interesse di tutti. Qualunque sia il risultato. Almeno stavolta.

