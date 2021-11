Omicidio Reggio Emilia/ La madre del presunto killer fu vittima di femminicidio

Emergono nuovi, spiacevoli dettagli circa l’omicidio di Reggio Emilia, che ha per protagonista la trentaquattrenne Juana Cecilia Hazana Loayza, trovata sgozzata ieri mattina in un parco della città emiliana. Come si legge su alcuni quotidiani locali, Mirko Genco, il 24enne fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di essere il killer della donna, è il figlio di una vittima di femminicidio; sua madre, infatti, si chiamava Alessia Della Pia e venne assassinata a soli 39 anni nel dicembre 2015 dall’ex convivente Mohammed Jella, un 30enne originario della Tunisia.

Vetralla, zio di Matias irrompe armato in ospedale/ "Dov'è Mirko? Così lo ammazzo!"

I colleghi di “Repubblica” riportano inoltre che la madre di Genco era stata “prima picchiata nell’androne di casa a Parma, poi immersa nella vasca da bagno dell’appartamento dove viveva e infine riportata esanime nell’androne. Fu lo stesso Jella, all’epoca, ad avvisare il 118 per poi fuggire subito dopo. Fu arrestato nel 2017 nel Paese d’origine, la Tunisia, dopo una latitanza di un anno e mezzo”.

Serena Mollicone, il giallo degli organi prelevati/ "Sono spariti misteriosamente"

OMICIDIO REGGIO EMILIA: MIRKO GENCO ERA STATO DENUNCIATO DA UN’ALTRA EX

Non è tutto, però: sì, perché “La Repubblica” scrive che nel 2020 Genco era stato denunciato anche da un’altra ex compagna con cui viveva a Parma per comportamenti vessatori nei suoi confronti. In particolare, stando a quanto è filtrato, Mirko Genco “aveva costretto la donna a tagliare tutti i ponti con l’esterno e a chiudere le relazioni con gli altri. In seguito alla denuncia lei è stata collocata in una struttura protetta. A quanto risulta, c’è un procedimento a carico di Genco per quest’altra vicenda, ma non risultano misure cautelari”.

Massimo Bossetti/ Ecco la poesia che gli è valsa un premio in carcere

Juana Cecilia Hazana Loayza aveva fatto arrestare due volte negli ultimi due mesi il ragazzo per atti persecutori nei suoi confronti, ma lui “era uscito dai domiciliari lo scorso 4 novembre dopo una condanna patteggiata per questo tipo di reato”. Purtroppo, gli sono bastati appena quindici giorni per pianificare e compiere il delitto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA