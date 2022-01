Omicidio Robert Trajkovic, la ricostruzione/ Strangolato in auto per gelosia

Robert Trajkovic, il 17enne ucciso a Trieste due notti fa, è stato ammazzato per gelosia. Ad assassinarlo è stato l’amico 21enne, Alì Kashim,. Questi ha preso un laccio e l’ha messo attorno al collo dell’amico, togliendogli il respiro fino al decesso. Il corpo, come riferisce Il Messaggero è stato trovato nel sottoscala di un palazzo, lo stesso in cui viveva la ragazza che la stessa vittima e il 21enne di origini marocchine si contendevano. L’aggressore ha confessato, ma le forze dell’ordine stanno cercando un altro giovane, un complice che sarebbe stato alla guida dell’auto in cui la vittima è stata picchiata.

Restano diversi i punti da chiarire, a cominciare dal capire se Robert e Ali si siano affrontati, o se alla vittima sia stata tesa una trappola, e in questo secondo caso si paleserebbe la premeditazione. Secondo quanto riferisce il quotidiano romano la discussione sarebbe avvenuta in auto, dove Robert sarebbe stato poi ucciso prima di spostare il suo corpo nel sottoscala. «Mio figlio è stato vittima di un’imboscata – sono le parole di papà Peter, origini serbe ma da tempo residente a Trieste – Robert aveva un appuntamento con la sua ragazza in una struttura ricettiva. E quel ragazzo, il suo ex fidanzato, un 21enne di origini marocchine, era geloso. Così gli ha teso un’imboscata. Robert aveva avvisato che stava arrivando dal rione di San Giacomo. L’ex ragazzo si trovava con la giovane, quindi è sceso, gli sarebbe andato incontro e l’avrebbe strangolato. C’era anche un romeno con lui. Non si sa se l’hanno messo in macchina o se l’hanno strangolato subito».

ROBERT TRAJKOVIC, 17ENNE UCCISO A TRIESTE: LE PAROLE DELLA MAMMA DEL MIGLIOR AMICO

Fabia, la mamma del miglior amico di Robert, ha invece raccontato: «Quel giovane aveva già dato uno schiaffo a Robert e tutti gli amici gli avevano detto di non frequentare più la ragazza. A quanto ci risulta – ha aggiunto la donna – la ragazza aveva vissuto un periodo in Germania con il ventunenne e si sarebbero dovuti sposare. Ma poi sono tornati a Trieste, si sono lasciati e lei ha cominciato a frequentare un po’ Robert. L’ex compagno però non si era rassegnato. La diciannovenne diceva di aver interrotto la relazione con l’altro ma erano stati visti spesso assieme, anche ritratti in foto sui social. Per questo gli amici di Robert continuavano a dirgli che doveva togliersela dalla testa».

