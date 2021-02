Omicidio Roberta Siragusa/ Autopsia non chiarisce cause morte, servono nuovi test

A “Storie Italiane” di oggi, mercoledì 3 gennaio 2021, si è tornati a parlare dell’omicidio di Roberta Siragusa, la 17enne trovata morta a Caccamo, in Sicilia, in un burrone. Ieri è stata una giornata davvero straziante per la famiglia, con l’esame autoptico iniziato alle 15 del pomeriggio e conclusosi alle 21, ma i dubbi non sono sciolti: al momento i medici non sono in grado di stabilire le cause esatte della morte. Soltanto gli esami tossicologici potranno fare ulteriore chiarezza, i cui esiti sono attesi per la prossima settimana.

Il tronco di Roberta e le braccia erano stati interamente bruciati, le gambe solo parzialmente. La salma della giovane si trova ora in casa, con i genitori e la sua famiglia che non vogliono ricevere visite e preferiscono vivere insieme questo momento di grande dolore. Il funerale si terrà nella mattinata di domani, 4 febbraio 2021, presso la parrocchia Santissima Annunziata, con l’arcivescovo di Palermo che officerà la cerimonia. La Santa Messa sarà trasmessa anche via streaming per garantire il rispetto delle norme anti-Covid.

OMICIDIO ROBERTA SIRAGUSA, PIETRO MORREALE IN CARCERE

Ricapitoliamo quanto accaduto dopo quella tragica notte della scomparsa di Roberta Siragusa. La 17enne è stata trovata morta nella zona di Monte San Calogero, a Caccamo, in provincia di Palermo. Il suo cadavere è stato individuato in un burrone, parzialmente carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le indagini sono condotte dai carabinieri con il coordinamento della Procura di Termini Imerese. Sono arrivati poi anche gli uomini della scientifica per eseguire i rilievi, insieme al medico legale e al pm di turno. Il ritrovamento è stato possibile perché Pietro Morreale, suo fidanzato di 19 anni, si è presentato in caserma e poi ha condotto i militari sul luogo dell’omicidio, dove è stato appunto trovato il corpo. Pur non avendo confessato, il Gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del ragazzo, che rimane quindi in carcere a causa dei gravissimi indizi nei suoi confronti; gli inquirenti temono infatti che lo stesso possa reiterare il reato e inquinare le prove.



