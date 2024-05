Omicidio Rosanna Belvisi/ La figlia Valentina: “Seppi della sua morte dal telegiornale della sera”

Valentina Belvisi, figlia di Rosanna, uccisa nel 2017 dal marito, si è raccontata stamane a Storie Italiane. Ha ricordato così il terribile giorno dell’omicidio della mamma: “Quel giorno del 15 gennaio dovevo vedere la mia mamma, ci dovevamo incontrare perchè mia madre voleva trascorre le vacanze a Pantelleria, io mi ero preso qualche giorno perchè la situazione in casa era un inferno, avevamo scoperto a dicembre che luigi aveva un’amante e un bambino. E’ stata una bomba che ha fatto scattare il tutto”. Valentina Belvisi ricorda che il padre aveva colpito la madre già anni prima: “Io non la sapevo questa cosa ma aveva colpito con tre fendenti mia madre, io l’ho saputa dopo questa cosa”. Luigi ha cercato di depistare: “Ma gli inquirenti sapevano già che era stato lui, aspettavano solo che confessasse e ha confessato dopo otto ore di interrogatorio”.

La figlia della vittima è entrata nella casa dopo diversi giorni: “Non mi aspettavo di trovarla come l’ho trovata, si vedeva tutto quello che era accaduto in quella casa. Tutti sapevano dell’omicidio della madre, mi hanno avvisato solo quando il caso è stato dato al telegiornale, l’ho appreso verso sera”.

VALENTINA BELVISI, FIGLIA DI ROSANNA: “NON SO COSA STIAMO SBAGLIANDO…”

Oggi Valentina Belvisi fa parte di un’associazione che dà sostegno a tutti gli orfani di femminicidio: “Quando perdiamo una mamma c’è tutto il dopo, è una battaglia per far si che quello che è successo a me non accada ad altri bambini, e sappiamo quello che accade ogni giorno, visto che anche ieri un’altra donna è stata uccisa”.

Valentina Belvisi ha aggiunto: “Quando ho cominciato questa battaglia mi sono trovata da sola visto che i famigliari di mia mamma non erano d’accordo, invece è importante parlarne e fare delle cose concrete. E’ una battaglia senza fine, la situazione sta peggiorando, ma non so cosa stiamo sbagliando, io ho sempre pensato che fosse giusto scendere in campo e sempre lo penserò, dobbiamo essere noi mamme a proteggere i nostri figli, abbiamo in mano il loro futuro e quello che vediamo mi preoccupa”. Valentina Belvisi ha svelato di aver ricevuto anche una telefonata “minatoria” dal padre, ma lei ha replicato: “Non è una battaglia fra me e lui ma per uomini come lui”.

