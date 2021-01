Omicidio Rosina Carsetti/ Carabinieri sequestrano pc dal negozio della famiglia

A “Storie Italiane” si è tornati a parlare dell’omicidio di Rosina Carsetti, la donna di 78 anni uccisa nella sua villetta di Montecassiano nella serata del 24 dicembre scorso, giorno della vigilia di Natale. Nel corso della trasmissione di Rai Uno, condotta da Eleonora Daniele, è stata mandata in onda la registrazione della telefonata della figlia, Arianna Orazi, al 118. Ecco il contenuto: “Pronto, ho chiamato adesso i carabinieri. Se potete venire adesso a casa perché penso che abbiano ammazzato mia madre. Non respira. Ferite? No, no. Ha un po’ di bava sulla bocca”. L’inviato del programma, Vittorio Introcaso, ha effettuato un riepilogo della questione, sottolineando come domani alle 9.30 sia stato disposto un nuovo accertamento tecnico alla presenza di un perito assicurativo esperto di furti, per capire se davvero qualcuno di estraneo al nucleo familiare possa essere entrato all’interno dell’abitazione, così come affermato dalla famiglia della vittima.

OMICIDIO ROSINA CARSETTI: CARABINIERI NEL NEGOZIO DELLA FAMIGLIA DELLA VITTIMA

Ricordiamo che la Procura della Repubblica parrebbe non essere del tutto convinta della versione dei fatti fornita dalla famiglia di Rosina Carsetti, la donna morta alla vigilia di Natale all’interno della propria abitazione di Montecassiano, uccisa, secondo il marito, la figlia e il nipote Enea, da un malvivente entrato dalla porta-finestra ubicata sul retro della casa. Intanto, nella giornata di ieri si sono presentati i carabinieri presso il negozio della famiglia di Rosina Carsetti per l’esecuzione di alcune verifiche contabili. Secondo quanto emerge, sarebbe stato sequestrato anche un computer. Si sta dunque cercando di allargare il campo delle indagini alla situazione economica della famiglia e, rammentiamo, nell’autovettura della figlia Arianna sarebbero stati trovati nei giorni precedenti 2mila euro in contanti, cifra che il nucleo familiare, per bocca dei legali difensori, hanno fatto sapere essere derivata dalla vendita di una motocicletta.



