Omicidio Rosina Carsetti/ Intercettazione choc, figlia vittima: “Ho fatto due errori”

A “Storie Italiane” si è tornati a parlare dell’omicidio di Rosina Carsetti, l’anziana donna uccisa nella sua abitazione il giorno della vigilia di Natale. Sono emerse in particolare alcune intercettazioni tra la figlia della vittima, Arianna (attualmente detenuta presso il carcere femminile di Pesaro), e il nipote di Rosina, Enea (detenuto nel carcere maschile di Ancona): “Noi abbiamo fatto due errori – dice la donna –. Non ho lasciato neanche una traccia d’effrà… Poi, secondo errore… Tu gli dovevi dire che quando sei arrivato a casa hai cincischiato un pochetto lì di fuori”. Parole choc, a cui hanno fatto seguito ulteriori conversazioni.

“Tu non hai 20 anni – afferma la donna al figlio –? Sì. Quando avrai l’interrogatorio con l’avvocato quello vale. Tu gli dici che hai perso un po’ di tempo prima di entrare, hai cambiato l’acqua al cane, hai cincischiato un po’. Decide l’interrogatorio”. Per poi aggiungere: “Ho fatto l’errore… Dovevo dare i tranquillanti ai cani. Noi non lo sappiamo se è tutto un trucco. Era schiavata la camera quando siamo entrati”.

OMICIDIO ROSINA CARSETTI, IL NIPOTE: “MIA MADRE E MIO NONNO LE UNICHE PERSONE A CUI VOGLIO BENE”

Nell’interrogatorio, Enea, nipote di Rosina Carsetti, ricostruisce una situazione nella quale lui asserisce che la madre Arianna e il nonno “sono le uniche persone a cui voglio bene”, senza menzionare la nonna morta. E poi spunta un’altra intercettazione choc, nella quale la figlia di Rosina si tradisce, in quanto l’esame autoptico non era ancora stato condotto dal medico legale: “Una volta che c’ha l’autopsia, una volta che vedono chi l’ha strozzata? Io? Enea, non dire mai cos’hai fatto, mai ad un’anima. Non è un incidente”. Inutile nascondere come il quadro accusatorio in questa vicenda sia molto pesante. Dopodiché, a “Storie Italiane” viene mostrato un dialogo avvenuto in privato su Instagram del 16 dicembre, avvenuta tra la figlia di Rosina, Arianna, e suo figlio Enea: “Sono tutti frustrati, cattivi e invidiosi perché gli manca la libertà, sono tutti sotto costrizioni varie. Sto studiando il piano. Mi piace questo Instagram, poi si possono cancellare le conversazioni?”.



