Omicidio Rosina Carsetti, nipote Enea in aula/ “Solo lui ha accettato di rispondere”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno, si è tornati a parlare dell’omicidio di Rosina Carsetti, la donna trovata morta nella propria abitazione a Montecassiano, in provincia di Macerata. In data odierna, giovedì 15 settembre 2022, infatti, è ripreso il processo a carico della figlia Arianna, del nipote Enea Simonetti e del nonno di quest’ultimo, Enrico, tutti e tre accusati di omicidio pluriaggravato, come evidenziato dall’inviato del programma Rai, Vittorio Introcaso.

I giudici non hanno ammesso le telecamere in aula, ma in base alle informazioni raccolte sostanzialmente in diretta dal giornalista, pare che soltanto Enea Simonetti si sia reso disponibile a rispondere alle domande dei giudici, il cui obiettivo sembra che sia quello di sapere quale fosse il clima all’interno della famiglia e cosa sia successo realmente a Rosina Carsetti, la quale aveva contattato addirittura un centro antiviolenza nei giorni precedenti al suo decesso.

OMICIDIO ROSINA CARSETTI: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Nel corso di “Storie Italiane” è stata anche ricostruita la vicenda di Rosina Carsetti nei giorni precedenti al delitto; infatti, pare che si tratti di un complotto ordito sin dal 16 dicembre, mentre la morte della vittima è avvenuta alla vigilia di Natale. Ora, ha detto Introcaso, “i giudici devono capire chi sia l’esecutore materiale di questa vicenda. Inizialmente si era parlato di un ladro che aveva legato il nonno e la madre, ma questa fu una versione di fatti smentita sin dall’inizio. Sicuramente i magistrati cercheranno di capire perché Rosetta fosse vessata, per quale motivo in casa avvenissero i litigi. Quindi, si sta cercando di ricostruire il quadro”.

Per ciò che concerne la difesa del ragazzo, “probabilmente Enea ribadirà quanto disse ai carabinieri nel primo interrogatorio, ovvero che era andato al supermercato, intorno alle 19.40 era rientrato a casa e aveva trovato una situazione di questo tipo. Dunque, per la difesa sarebbe estraneo all’omicidio. Ma la domanda è: allora lo schiacciamento e il soffocamento riferiti dagli esami condotti sul corpo di Rosina Carsetti, da chi sono stati causati?”. Un quesito che solo con l’avanzare del processo, forse, si riuscirà a chiarire.











