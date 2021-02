Omicidio Rossella Placati/ Ferrara, fermato il compagno: “É stata massacrata”

Arrivano importanti aggiornamenti sull’omicidio di Rossella Placati, rinvenuta senza vita ieri mattina a Bondeno, provincia di Ferrara. Come reso noto dai colleghi di Storie Italiane, qualche ora fa – alle 4.00 – è stato fermato Doriano Saveri, 45enne artigiano edile bolognese, compagno e convivente della vittima.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’avrebbe uccisa colpendola ripetutamente alla testa fino a fracassarle le ossa. L’uomo sottoposto a lunghissimo interrogatorio, e contraddizioni e lacune hanno spinto gli inquirenti a fermarlo in carcere a Ferrara. L’uomo aveva raccontato in un primo momento di essere andato via la sera precedente all’omicidio e di essere tornato a casa trovando Rossella già priva di vita.

OMICIDIO ROSSELLA PLACATI, FERMATO IL COMPAGNO

Svolta nel caso dell’omicidio di Rossella Placati, dunque, con Storie Italiane che riporta altri retroscena degni di nota. Secondo quanto confidato dalle persone vicine alla vittima, la relazione sembrava procedere tranquilla, ma in realtà nutriva qualche senso di grande difficoltà. Alcuni hanno riferito di un grande gelosia che nutriva l’uomo nei confronti di Rossella Placati, definita solare e allegra da tutti coloro che la conoscevano. In questo caso non c’era stata denuncia, non emergevano particolari criticità, ma purtroppo due sere fa è avvenuto il terribile delitto. Il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, aveva commentato nelle scorse ore: «Siamo tutti senza parole. Quanto avvenuto ha colto tutti alla sprovvista e ha lasciato tutti di sasso».



