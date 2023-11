Omicidio Saman Abbas, chiesto ergastolo per i genitori/ 30 anni per zio e due cugini

La procura di Reggio Emilia ha chiesto due ergastoli e tre condanne a 30 anni di carcere per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa a Novellara tra il 30 aprile e 1 maggio 2021 per aver rifiutato un matrimonio combinato dalla sua famiglia. Il procuratore Gaetano Paci e la pm Laura Galli hanno chiesto l’ergastolo per i genitori Shabar Abbas e Nazia Shaheen, quest’ultima ancora latitante. Invece, la richiesta di 30 anni di reclusione riguarda lo zio Danish Hasnain, a cui è stata riconosciuta la collaborazione per il ritrovamento del cadavere di Saman. Stessa richiesta per i cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Jiaz, che hanno partecipato al delitto.

Saman, restituita salma/ Via libera al funerale della 18enne due anni dopo il delitto

È stata chiesta una pena più alta per i genitori di Saman Abbas, perché «sono stati loro a decidere la morte della figlia». Il padre, ferito «nell’onore, considerava già da tempo morta la figlia». La fuga della ragazza verso il Belgio, dove era andata a incontrare un ragazzo conosciuto sui social, era per lui «un’onta intollerabile», è stato dichiarato nella requisitoria contro i cinque imputati del processo per l’omicidio di Saman Abbas.

Saman, la dinamica dell'omicidio/ Il padre piange davanti alla ricostruzione del medico legale in aula

OMICIDIO SAMAN ABBAS, “CONDANNATA A MORTE DAI GENITORI”

La famiglia aveva nascosto la fuga di Saman Abbas, che però decise di pubblicare su Instagram e Tik Tok foto di lei in giro per Bologna e una del bacio con un ragazzo, quindi la situazione precipitò. «In quel momento è scattata la condanna a morte». Shabbar Abbas aveva pianificato tutto con premeditazione e la madre Nazia Shaheen «si è adeguata alla decisione, condividendola». Infatti, la sera dell’omicidio di Saman, fu proprio la mamma «ad accompagnare la figlia verso la morte consegnandola all’esecutore materiale del delitto».

Saman Abbas, spunta l'ultimo audio all'assistente sociale/ "Non voglio stare a casa mia"

Ad eseguire la condanna è stato lo zio Danish – a cui l’accusa ha riconosciuto l’attenuante di aver fatto trovare il corpo – alla presenza dei due cugini, i quali hanno avuto un ruolo in fase esecutiva e per l’occultamento di cadavere. Ma non erano nella posizione di decidere o condizionare la decisione. Per questo è stata chiesta una condanna a 30 anni anche per loro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA