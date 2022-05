Omicidio Samarate, frase choc del padre killer/ “Li ho ammazzati tutti, b*stardi!”

A “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano, è stato commentato l’omicidio di Samarate, nel quale un 57enne, uno stimato progettista di nome Alessandro Maia, ha ucciso la moglie di 56 anni, Stefania Pivetta, e la figlia di 16 anni, Giulia, mentre dormivano. Ferito grave l’altro figlio, Nicolò, ragazzo di 23 anni, trasportato d’urgenza in ospedale a seguito di un trauma cranico (codice rosso). Maia, che per compiere il delitto si è avvalso di un martello e di un trapano, ha poi cercato di togliersi la vita ed è ora ricoverato in nosocomio.

OMICIDIO DI SAMARATE, LA FRASE DI ALESSANDRO MAIA: “LI HO AMMAZZATI TUTTI”

La vicina di casa, Chiara, ha testimoniato quanto segue: “Sentendo il vicino di casa che chiedeva aiuto ed era pieno di sangue, ho avuto la prontezza di chiamare i soccorsi, il 112. Mi hanno detto che di lì a breve sarebbe arrivata l’ambulanza. Poi, ha detto una frase: ‘Li ho ammazzati tutti, b*stardi’. A quel punto ho ripreso il telefono e ho chiesto l’intervento anche dei carabinieri. A me e a mia mamma è venuto in mente che l’uomo potesse avere colpito dei ladri che si erano introdotti nell’abitazione: mai avremmo pensato che si fosse consumato un delitto del genere. Sembravano la famiglia del Mulino Bianco. I figli erano educati, sempre gentili”.

