OMICIDIO SARA DI PIETRANTONIO OGGI A DETECTIVES

Incontri, eventi e iniziative per fare in modo che l’omicidio Sara Di Pietrantonio serva a migliorare il lavoro che si svolge a livello di prevenzione per fermare la piaga dei femminicidi. Utile in tal senso è anche la quarta puntata di Detectives, che ricostruisce le indagini sul delitto avvenuto nel maggio 2016, avvalendosi anche dell’aiuto di alcuni esperti. La giovane all’epoca aveva 22 anni, studiava Economia all’Università di Roma 3 e aveva deciso di interrompere la relazione con Vincenzo Paduano, dopo due anni insieme.

La mattina dell’omicidio Sara Di Pietrantonio fu pedinata dall’ex e costretta a fermarsi dopo essere stata speronata. Quell’ennesima lite si trasformò in tragedia perché l’uomo cominciò a versare liquido infiammabile e dopo averla inseguita e strangolata, la cosparse di quel liquido per darle fuoco, dando alle fiamme anche l’auto, ritrovata poi dai vigili del fuoco. Ma ad aiutare la mamma di Sara Di Pietrantonio a capire meglio l’omicidio della figlia fu il contenuto del cellulare, trovato da un operatore ecologico dell’Ama.

“LE SOFFERENZE DI SARA DI PIETRANTONIO”

“Io e Sara avevamo veramente un bellissimo rapporto, ma io ero completamente all’oscuro di tutte le sofferenze di questa povera ragazza“, ha raccontato recentemente Tina Raccuia a Presadiretta. Dall’analisi del cellulare è emersa una verità terrificante sull’omicidio Sara Di Pietrantonio, tanto quanto l’immagine della figlia tra le fiamme. “Io ho sofferto di più leggendo quei messaggi, perché ho toccato proprio il dolore che provava mia figlia in quel periodo, in cui Vincenzo non faceva altro che vessarla“, ha aggiunto la madre.

Sara Di Pietrantonio veniva continuamente umiliata dall’ex fidanzato, aveva da ridire su tutto, dagli studi all’abbigliamento, passando per gli amici. Inoltre, aveva un costante controllo su di lei. Di fatto, era del tutto sotto il controllo di quello che è poi diventato il suo assassino. Alla fine Sara riuscì a lasciare Vincenzo Paduano, e intraprese una storia con un altro ragazzo. A quel punto Paduano decise che doveva morire.