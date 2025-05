OMICIDIO SARGONIA DANKHA, MOTIVAZIONI SENTENZA PRIMO GRADO

Salvatore Aldobrandi uccise Sargonia Dankha perché la considerava di sua proprietà: si possono sintetizzare così le motivazioni della sentenza con cui il 75enne è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della studentessa 21enne in Svezia. Secondo l’avvocato Francesco Rubino, che ha contribuito alla riapertura del cold case che la giustizia svedese non era riuscito a risolvere, le motivazioni rappresentano una conferma della “solidità del quadro probatorio” che era emerso durante il processo, ma rappresentano anche “un atto di giustizia” nei confronti della vittima e della sua famiglia, visto che la verità giudiziaria è emersa dopo quasi 30 anni.

A tal riguardo, ha ringraziato la procura di Imperia per l’impegno profuso nella risoluzione del caso, nonostante la mancanza del corpo della ragazza. Ma è stato ricostruito il movente, legato – come evidenziato dal legale – al possesso e controllo che l’uomo voleva esercitare nei confronti della 21enne.

SALVATORE ALDOBRANDI VERSO RICORSO IN APPELLO?

Salvatore Aldobrandi, però, non è condannato in via definitiva, in quanto può presentare ricorso in appello e ne ha facoltà fino all’8 giugno. Secondo il Corriere della Sera, è questa la strada che intende intraprendere, visto che ha scelto un altro legale. Di conseguenza, ci sono già ipotesi riguardo l’inizio del processo di secondo grado, che potrebbe cominciare a fine anno o all’inizio del prossimo.

Le motivazioni della sentenza ricostruiscono l’omicidio Sargonia Dankha e le relative indagini, ma evidenziano anche l’importanza delle testimonianze delle ex dell’imputato e la loro attendibilità. I loro racconti hanno segnalato l’indole violenta dell’uomo e i suoi gravi precedenti a livello di maltrattamenti. Oltre a delineare il profilo di Salvatore Aldobrandi, le motivazioni della sentenza di primo grado si soffermano sulla relazione tra vittima e carnefice, individuando il momento che ha decretato la fine della studentessa, cioè quando ha intrapreso una nuova relazione, perché è stato quello in cui l’uomo ha capito di averla persa per sempre.

Nelle carte si parla della sua ossessione per la ragazza e si segnalano aggressività e violenza. Aspetti che hanno inciso sulla loro relazione, caratterizzata da insulti e violenze per la gelosia dell’uomo, definito “patologicamente” legato alla ragazza, che arrivava ad avere paura di contraddire Aldobrandi, temendone le conseguenze.

LE TESTIMONIANZE E GLI ESAMI

Non temeva quelle del delitto Aldobrandi, visto che le testimonianze parlando di un cambiamento repentino del suo atteggiamento dopo la scomparsa della ragazza: infatti, era diventato disinteressato alla sua sorte. Ma ci sono testimonianze di ferite alla mano subito dopo la scomparsa. Gli esami hanno riscontrato sangue della vittima su una giacca dell’uomo e nell’auto che aveva preso in prestito.

A tutto ciò si aggiungono le dichiarazioni inverosimili o contraddittorie negli interrogatori, smentiti dagli accertamenti. I giudici di Imperia precisano che non vi sono piste alternative sul caso, frutto di uno spirito punitivo dell’uomo. Infine, i precedenti con altre donne (maltrattamenti, molestie, minacce e violenza sessuale) non sono stati riconosciuti, in quanto non vi era la certezza che abbiano influito nella commissione dell’omicidio, visto che luoghi e contesti erano diversi.