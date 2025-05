Sembra assumere contorni sempre più precisi la nuova inchiesta sull’omicidio del giudice Antonino Scopelliti, che dal 1991 a questa parte è rimasto un caso irrisolto, con le ipotesi che – naturalmente – vertevano attorno ai boss mafiosi, ma che non sono mai state veramente confermate, senza sapere soprattutto chi fossero i mandanti e gli esecutori materiali: le indagini sono ripartite già lo scorso 2012 con l’iscrizione nel 2019 di alcuni ex esponenti mafiosi nel registro degli indagati; mentre solo recentemente sembra che il caso Scopelliti sia arrivato a una svolta importante che presto potrebbe portare alle primissime condanne, lungamente chieste e attese dalla famiglia del giudice.

Partendo dal principio, è bene ricordare che Antonino Scopelliti – all’epoca influente magistrato implicato in alcuni casi eccellenti come quello relativo ad Aldo Moro e alla strage di Piazza Fontana – fu ucciso nell’agosto del 1991 mentre si trovava in vacanza in Calabria, nei pressi di Piale: era il 9 agosto e, da lì a poco, avrebbe dovuto discutere in Cassazione le condanne inflitte nel maxiprocesso contro Cosa Nostra, e la concomitanza di eventi fece supporre da subito che fosse un’altra chiara vittima della mafia; tesi, tuttavia, mai veramente confermata.

La nuova indagine sull’omicidio del giudice Antonino Scopelliti: la Procura ha disposto accertamenti biologici irripetibili

La svolta nel delitto di Antonino Scopelliti arrivò nel 2012, quando il pentito Antonino Fiume rivelò per la prima volta che l’omicidio fu ordinato da Cosa Nostra ed eseguito da due individui – probabilmente affiliati alla ’Ndrangheta – di Reggio Emilia: non fece alcun nome, e si dovrà attendere fino al 2019 affinché il pentito Maurizio Avola non confessò di essere l’autista della moto che affiancò l’auto del giudice Antonino Scopelliti ed esplose i colpi letali; mentre, sempre Avola, fece trovare anche l’arma del delitto, sepolta da più di vent’anni.

Grazie alle parole di Avola furono iscritti nel registro degli indagati per l’omicidio di Antonino Scopelliti un totale di 24 esponenti di Cosa Nostra e della ’Ndrangheta (dei quali 3 deceduti, ovvero Messina Denaro, Tegano e Francesco Romeo, e un altro, Benedetto Santapaola, non imputabile), con l’ipotesi di una sorta di patto tra mafie per uccidere un personaggio decisamente scomodo per le varie cosche; mentre l’ultima novità è stata la disposizione di accertamenti irripetibili di natura biologica nei confronti dei 20 indagati, in relazione ad alcune tracce trovate sull’auto del giudice.