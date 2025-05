A 34 anni dall’omicidio del giudice Antonino Scopelliti – ucciso il 9 agosto 1991 sulla strada tra Villa San Giovanni e Campo Calabro – la Dda di Reggio Calabria ha aperto un nuovo capitolo investigativo, orientato ai vertici delle ’ndrine e sui loro legami con Cosa nostra; secondo gli atti notificati dalla procura, l’omicidio del sostituto procuratore generale della Cassazione – figura fondamentale nel primo maxiprocesso a Cosa nostra – fu deciso durante una riunione a Trapani nella primavera del 1991, con il possibile contributo di Totò Riina.

Tra gli indagati sono presenti nomi noti della criminalità calabrese: Pasquale Condello, detto “il supremo”, Giuseppe De Stefano, Giuseppe Morabito, Luigi Mancuso, e il reggino Giuseppe Zito, legato alle cosche di Archi che controllavano Milano; la collaborazione tra i clan siciliani e quelli calabresi sarebbe stata determinante, in quanto, i primi avrebbero eseguito materialmente l’agguato, mentre le ’ndrine avrebbero fornito supporto logistico, copertura e informazioni sulle abitudini di Scopelliti, noto per la sua inflessibilità e per il ruolo delicato che stava per assumere.

La ricostruzione poggia sulle dichiarazioni del pentito Maurizio Avola – autore materiale dell’attentato insieme a Vincenzo Salvatore Santapaola – e sul ritrovamento del fucile utilizzato; secondo gli investigatori, anche Matteo Messina Denaro – al tempo giovane emergente di Cosa nostra – avrebbe partecipato all’operazione seguendo gli ordini di Riina, mentre Salvo Lima, politico della Democrazia Cristiana ucciso nel 1992, avrebbe fornito dettagli riservati sulla vita del magistrato.

L’omicidio di Scopelliti – riportato alla luce grazie alla ricostruzione della Squadra Mobile di Reggio Calabria – racconta di dinamiche da giallo mafioso, con esecutori in sella a una Honda Gold Wing che bloccarono l’auto del giudice, una BMW, esplodendo 13 colpi, sei dei quali mortali; la Dda tende a rimarcare come l’intera operazione fosse sorvegliata da un corteo di auto, tra cui un’Alfa Romeo 164 con a bordo Messina Denaro.

Scopelliti, che da proveniva una giornata trascorsa sulla Costa Viola, era già a rischio per il ruolo che avrebbe avuto nel maxiprocesso di Palermo, previsto pochi mesi dopo, un ruolo che lo avrebbe esposto direttamente ai vertici delle mafie riunite; oggi, le perquisizioni condotte a Messina e le indagini sui boss reggini confermano l’ipotesi di un patto criminoso che va oltre lo Stretto, rafforzando così il legame tra le due organizzazioni.

Franco Coco Trovato – altro nome coinvolto – rappresenterebbe il ponte tra le cosche, nel frattempo, la procura di Reggio – guidata da Giuseppe Lombardo – ha ricostruito la scena del crimine utilizzando auto e moto d’epoca, ripercorrendo ogni dettaglio dell’agguato per studiarne l’organizzazione millimetrica; si tratta di un omicidio che non fu solo regolamento di conti o vendetta, ma un vero e proprio messaggio allo Stato, in quanto, uccidere Scopelliti significava colpire un simbolo della giustizia che aveva osato sfidare le mafie nel momento in cui si trovavano all’apice del loro potere.