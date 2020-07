Omicidio Serena Mollicone, oggi rinvio a giudizio?/ Attesa decisione su 5 imputati

Udienza preliminare al Tribunale di Cassino per l’omicidio di Serena Mollicone, la ragazza uccisa ad Arce l’1 giugno 2001. Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per la famiglia della ragazza, anche e soprattutto dopo la morte del padre Guglielmo. È attesa infatti la decisione del Gup di Cassino Domenico Di Croce sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura per Franco Marco, Anna Maria Mottola, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano. Dopo le conclusioni degli avvocati di Quatrale e Mottola, ci sono state le repliche del pm Beatrice Siravo, della difesa di Suprano e dell’avvocato De Santis che rappresenta la famiglia della vittima. «Siamo fiduciosi, ottimisti e tranquilli. Sarà un giorno pesante ed importante, ma siamo sicuri che la presenza di zio Guglielmo si farà sentire per trasmetterci ancora più forza», il commento della nipote di Guglielmo Mollicone, riportato da Il Messaggero, in vista della decisione del Gup. Ma ha parlato anche la famiglia del brigadiere Santino Tuzi. «Se siamo arrivati fin qui è grazie soprattutto a due persone, in primis Guglielmo, che ha avuto una grande forza e tenacia, nel combattere per trovare la verità, l’altro è mio padre, che con la sua testimonianza ha dato un grande aiuto nelle indagini», ha dichiarato la figlia Maria.

OMICIDIO SERENA MOLLICONE, IN 5 A RISCHIO PROCESSO

Sono in cinque a rischiare il processo. L’ex maresciallo Franco Mottola, comandante della stazione dei carabinieri di Arce, la moglie Anna Maria e il figlio Marco. Sono tutti e tre accusati di concorso in omicidio. E poi c’è l’ex luogotenente Vincenzo Quatrale che, come riportato da Il Messaggero, è accusato di concorso morale nell’omicidio di Serena Mollicone e istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi. Il carabiniere Francesco Suprano invece deve rispondere di favoreggiamento nei confronti dell’ex maresciallo Mottola. L’omicidio, come ricostruito dalla Procura, sarebbe avvenuto in un alloggio della stazione dei carabinieri di Arce, dove la ragazza si era recata per un chiarimento con Marco Mottola. Ma lì c’erano anche il maresciallo Mottola e la moglie Anna Maria. Quindi la lite e la spinta contro la porta del bagno. Ma gli imputati si sono sempre dichiarati innocenti. Oggi quindi il Gup dovrà decidere se le prove raccolte sono tali da dover essere approfondite davanti alla Corte d’Assise.



© RIPRODUZIONE RISERVATA