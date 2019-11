Omicidio Serena Mollicone/ Video Le Iene, chi c’è dietro al delitto di Arce?

Sono trascorsi 18 anni dall’omicidio di Serena Mollicone, noto anche come il delitto di Arce: la 18enne venne uccisa il 1° giugno 2001 nella piccola località in provincia di Frosinone e ad oggi non esistono colpevoli. Scomparsa da casa l’1 giugno, la giovane venne ritrovata senza vita due giorni dopo nel boschetto dell’Anitrella in località Fontecupa. Le forze dell’ordine hanno indagato su numerose persone, ma non è stata emessa alcuna condanna. Ma qualcosa potrebbe presto cambiare: gli accertamenti del Ris hanno stabilito che l’omicidio sia avvenuto all’interno della caserma dei carabinieri di Arce. Ma non solo: sette mesi fa, ad aprile, si cono chiuse le indagini con la richiesta di rinvio a giudizio di cinque persone, tra cui tre carabinieri. In programma originariamente il 13 novembre 2019, l’udienza preliminare è stata rinviata al 15 gennaio 2020.

OMICIDIO SERENA MOLLICONE, CHI C’E’ DIETRO IL DELITTO DI ARCE?

«Noi andiamo lì per essere difesi non per essere ammazzati», le parole di Guglielmo Mollicone ai microfoni de Le Iene, con il programma di Italia 1 che ha acceso i riflettori sul delitto di Arce con un servizio in onda questa sera, domenica 24 novembre 2019. Il padre della 18enne uccisa chiede giustizia e non ha nascosto il suo disappunto in occasione del rinvio dell’udienza preliminare, inizialmente in programma undici giorni fa: «Più passa il tempo e più le forze diminuiscono, e i responsabili rimangono liberi. Io porto dentro il dolore e voglio che Serena abbia giustizia». La iena Veronica Ruggeri ha iniziato la sua inchiesta al fianco della famiglia di Serena, con un unico obiettivo: rispondere alla domanda “chi c’è dietro il delitto di Arce?”. Senza dimenticare che Guglielmo Mollicone ha sempre sostenuto la stessa tesi: «Già 18 anni fa puntavo il dito contro la caserma di Arce ma mi credevano pazzo, ma penso che tutto quello che dicevo e sapevo in qualche modo me lo “suggeriva” proprio Serena». Clicca qui per vedere il video delle anticipazioni de Le Iene.

