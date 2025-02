È iniziato questa mattina in Corte d’Assise il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a Terno d’Isola (Bergamo) la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 mentre faceva una passeggiata per le vie del centro. Imputato il 31enne Moussa Sangare, reo confesso identificato dagli investigatori dopo giorni di indagini serrate a margine dell’efferato delitto.

Subito dopo l’aggressione, il giovane si era dileguato e la vittima, prima di morire, era riuscita a fare una telefonata al 112 per allertare i soccorsi sostenendo di essere stata accoltellata ma senza poter rivelare l’identità del suo assalitore. L’arma del delitto, un coltello da cucina sepolto vicino all’argine del fiume Adda, sarebbe stato ritrovato su indicazione dello stesso Sangare nei giorni successivi all’arresto.

Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare a giudizio immediato 7 mesi dopo il delitto

7 mesi dopo l’uccisione di Sharon Verzeni, l’imputato è a processo in Corte d’Assise a Bergamo dopo la richiesta di giudizio immediato formulata dal pm. Reo confesso del delitto, Moussa Sangare risponde di omicidio volontario aggravato da premeditazione, futili motivi e condizione di minorata difesa della vittima.

In sede di interrogatorio, il 31enne avrebbe raccontato di aver agito senza un preciso movente ai danni della donna dopo essere uscito di casa, quella tragica notte, con l’obiettivo di accoltellare qualcuno. Avrebbe poi abbandonato la scena del crimine in sella a una bicicletta e avrebbe occultato l’arma del delitto vicino al fiume senza però disfarsene definitivamente, con lo scopo di conservare un “ricordo”, una sorta di macabro souvenir del crimine commesso.

