A Dentro la notizia, su Canale 5, si parla dell'omicidio di Silvana Damato: le ultime indiscrezioni, gli aggiornamenti su questo vero e proprio giallo

Il giallo di Silvana Damato a Dentro la notizia, la donna uccisa in quel di Bruzzano lo scorso mese di agosto, trovata senza vita nella vasca da bagno. Il suo assassino non ha ancora un volto e nonostante tante indiscrezioni, rumors e notizie, si continua a brancolare nel buio. Ieri il talk di Canale 5 ha parlato con Alessandro Zodo, amico speciale di Silvana Damato, che l’ha ricordata così: “Mi manca tantissimo c’era un rapporto intenso tra di noi? Sì, andavamo a cena insieme”. Gianluigi Nuzzi, conduttore di Dentro la notizia, ha chiesto se avesse mai visto quel cagnolino di ceramica trovato vicino alla vasca da bagno dove appunto è stata rinvenuta la 69enne e lo stesso ha spiegato di essere andato a casa dell’amica solo una volta: “Non l’ho mai visto o non ci ho mai fatto caso”.

Nuzzi ha ricordato: “Lei amava gli animali, amava i cani, aveva avuto un cane. E c’è qualcosa nella storia, nel passato di Silvana legato a questo tipo di animale e che può farci capire perché c’era quel cagnolino sul corpo?”, ma Alessandro non ne ha idea: “Non lo so, noi parlavamo di quadri e ne ho regalati un paio anche”.

SILVANA DAMATO, L’AMICA: “NESSUNO CE L’AVEVA CON LEI”

Secondo le ultime suggestioni giornalistiche non è da escludere che quel cagnolino di ceramica, che da una foto sembrerebbe essere in precedenza posizionato su una mensola, sia stato messo vicino alla vasca quasi come firma dell’assassino: è andata davvero così’? Difficile dirlo nel frattempo non si placano le indagini, si sta cercando di scavare soprattutto nelle amicizie di Silvana Damato, nelle sue frequentazioni, e a riguardo una donna ha spiegato: “Qualche volta capitava che giocando a carte così si poteva inceppare con qualcuno o qualcuna. Ma non posso dire che Silvana ha avuto un battibecco. Non mi risulta”.

E ancora: “Mi aveva raccontato in uno degli ultimi messaggi vocali che c’eravamo sentite che frequentava uno che io gli ho detto ‘Ah, ti sei fidanzata?’. No. E lei mi fa ‘È una conoscenza, vediamo se può andare bene oppure no'”. Tanti “uomini misteriosi” nella vita di Silvana Damato: che uno di loro sia stato davvero l’assassino oppure si sta guardando dalla parte sbagliata?