Silvana Damato è stata uccisa da una sua vecchia frequentazione? I sospetti nei confronti di un uomo visto in casa della 69enne

Il giallo di Silvana Damato a Dentro la notizia, la 69enne trovata senza vita in casa a Bruzzano, in provincia di Milano, presumibilmente uccisa. Il talk di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi ha parlato con due vicini di casa della donna, a cominciare da una signora che abita nel palazzo di fronte e che ha spiegato di aver visto un uomo vicino alla Silvana: “Sicuramente era d’inverno o d’autunno perchè le piante erano spoglie – spiega – mio marito stupito mi ha chiamato e mi ha detto di aver visto un uomo in casa di Silvana, l’ha descritto come abbastanza alto, con i capelli lunghi ma lei non invitava mai nessuno, io in 40 anni che la conosco son salita due volte su da lei”.

Giovanni, l’altro vicino, ha ribadito quanto raccontato già ieri mattina a Morning News: “L’ho visto 3 o 4 volte attorno all’una dopo essere tornato dalla palestra. L?ho visto la prima volta prima di Natale, poi in primavera e poi l’ho visto baciarsi con lei davanti a me. Era un uomo trasandato, un po’ grosso, l’ho visto anche a petto nudo, con la pancia”.

SILVANA DAMATO, L’AUDIO DELLA VITTIMA

Dentro la notizia ha quindi mandato in onda un audio esclusivo della stessa Silvana Damato, durante il quale la donna racconta, molto probabilmente ad un’amica, di voler cancellare tutte le foto sui social con un uomo: “Sai cosa ho fatto, siccome non lo voglio neanche vedere su Facebook, tutte le foto che abbiamo fatto insieme nei ristoranti… sto eliminando tutto, ci sono certe che non riesco a togliere, non lo voglio neanche vedere su Facebook capito? Con i cuoricini che mi commentavano, quindi ho tolto tutto hai capito?”

“Io non ho mai risposto – aggiunge – ho cercato di eliminare anche tutte le foto mie e sue su Facebook, però alcune non riesce a toglierle, neanche su Facebook lo voglio vedere, togliere, togliere, togliere, tutti i video che abbiamo fatto al ristorante, tolgo, tolgo tolgo”. Si riferisce al suo amico speciale di cui parla il vicino di casa Giovanni o è un’altra persona?

SILVANA DAMATO, UN “SOSPETTATO” USCITO DAL CONDOMINIO…

Ilaria Dalle Palle, inviate del talk di Canale 5, aggiunge che: “L’audio è stato consegnato agli inquirenti. Silvana stava frequentandosi con una persona, ma ad un certo punto non va più d’accordo con lei e vuole eliminarla anche dai social. Le ultime sue due amiche raccontano di un uomo ma di cui Silvana non aveva mai parlato, mentre altre amiche che hanno frequentato Silvana spiegano che aveva una frequentazione tempo fa, ma nessuna di loro ci sa dire chi fosse, perchè la vittima era molto riservata”.

Attenzione anche a questo passaggio: “Un condomino inoltre ha raccontato di aver visto il giorno della morte una persona con i capelli lunghi uscire dal condominio attorno alle ore 14:00. Bisognerà quindi capire se si riuscirà a risalire a quest’uomo e capire come mai fosse in questo palazzo a quell’ora”.



SILVANA DAMATO, SI CERCA UN UOMO CON LA BARBA

Che alla fine quest’uomo descritto come trasandato, con la barba e dai capelli lunghi, centri davvero qualcosa con la morte di Silvana Damato, oppure si tratta di una frequentazione passata che nulla ha a che vedere con quanto accaduto? Certo è che l’identikit fornito dal vicino di casa Giovanni e la notizia dell’avvistamento di un uomo il giorno della morte, sembrano più di due semplici coincidenze.

Ricordiamo infine un dettaglio che non va affatto sottovalutato in questa vicenda: poco prima di morire dal conto di Silvana Damato sarebbero spariti 50.000 euro: la donna stava bene economicamente, ha raccontato un altro amico, quindi che fine hanno fatto quei soldi? Possibile che questa “sparizione” sia collegata in qualche modo al suo omicidio?