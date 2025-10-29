Processo Gualandi, l'ex comandante accusato dell'omicidio di Sofia Stefani: "Non volevo uccidere, tra noi c'era amore, non solo sesso extraconiugale"

Omicidio Sofia Stefani, prosegue il processo a carico dell’ex Comandante di Polizia Locale Gimapiero Gualandi, accusato di aver ucciso la collega con la quale aveva una relazione extraconiugale sparandole con la pistola di servizio durante una colluttazione il 16 maggio 2024. Il 63enne, che si è sempre dichiarato estraneo alla volontarietà dell’atto, affermando che si sarebbe trattato semplicemente di un incidente e di un colpo partito per errore, sta provando in questi giorni a dimostrare la sua tesi, contrapposta a quella dell’accusa che invece lo ritiene imputabile di omicidio volontario.

La teoria sul movente infatti, aveva da subito parlato di un delitto intenzionale compiuto per timore che la ragazza potesse rivelare alla moglie il tradimento, una ipotesi che in parte potrebbe essere anche confermata dai messaggi che i due si erano scambiati nel tempo, che dimostravano da parte di lui le intenzioni di interrompere gli incontri, con conseguenti richieste di chiarimenti da parte della vittima. Ora, facendo leva sempre sul contenuto delle comunicazioni, la difesa di Gualandi sta invece puntando ad ottenere uno sconto di pena, cercando di provare la circostanza casuale.

Processo Gualandi per l’omicidio Sofia Stefani, la difesa: “Non c’è stata premeditazione, fu un incidente non pianificato”

Giampiero Gualandi, accusato dell’omicidio della collega e amante Sofia Stefani, sta affrontando il processo in cui rischia la condanna all’ergastolo. Se venisse confermata la tesi della volontarietà del delitto aggravato dai futili motivi infatti, l’accusa potrebbe procedere con la richiesta della massima pena prevista. Per questo motivo, gli avvocati della difesa stanno puntando ad una riduzione, cercando di dimostrare un reato preterintenzionale, come ha sempre sostenuto l’imputato escludendo categoricamente la premeditazione.

Tra le altre prove analizzate, ci sono in particolare quelle riguardanti i messaggi che la coppia si scambiava, che secondo i legali di Gualandi confermerebbero un legame che andava oltre un semplice divertimento extraconiugale passionale. Lo proverebbero le comunicazioni inviate da Sofia all’amante che erano state sempre affettuose e senza alcun tipo di disagio o rifiuto, e così erano anche dall’altra parte. Questo per attestare che l’accusa sarebbe stata costruita su ipotesi fittizie, perchè se tra i due c’era amore vero, allora non c’erano i presupposti per organizzare un delitto, anche con il rischio di essere scoperti. Al contrario, come ha dichiarato l’avvocato, in caso di premeditazione ci sarebbe stato almeno un alibi, la cancellazione delle prove e una pianificazione più attenta che invece, non c’è stata.