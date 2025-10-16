Si è tenuto oggi una nuova udienza del processo a carico di Giampiero Gualandi, accusato dell'omicidio di Sofia Stefani

Prosegue il processo per la vigilessa uccisa ai danni dell’ex comandante Giampiero Gualandi. Stamane, come riferisce Il Resto del Carlino, si è tenuta una nuova udienza; di conseguenza, il dibattimento – in primo grado – si avvia verso le sue battute conclusive, ricordando che proprio Gualandi è accusato dell’omicidio della 33enne vigilessa Sofia Stefani, ammazzata in caserma il 16 maggio dell’anno scorso. Il comandante ha sempre rimandato al mittente ogni accusa, spiegando che stava pulendo la pistola d’ordinanza ed è partito accidentalmente un colpo, ma bisognerà capire se questa versione convincerà o meno il giudice.

Del resto, le accuse nei confronti dell’ex comandante dei vigili di Anzola dell’Emilia sono piuttosto chiare: omicidio volontario, con le aggravanti del legame affettivo – visto che fra vittima e presunto carnefice vi era una relazione – nonché dei futili motivi, tenendo conto che l’eventuale assassinio sarebbe avvenuto non per legittima difesa o in una situazione di pericolo. Il processo si concentra ovviamente sulla vita extraconiugale di Gualandi, con la pubblico ministero che oggi in aula ha spiegato che l’ex comandante ha “mentito a tutti”, a cominciare dalla moglie, senza dimenticarsi dell’amante, nonché di molte altre persone.

OMICIDIO SOFIA STEFANI, PROCESSO A GUALANDI: COSA SOSTIENE L’ACCUSA

Di fatto, secondo l’accusa, l’ex vigile non riusciva forse più a gestire la sua relazione extraconiugale con la vigilessa Sofia Stefani, arrivando a ucciderla e simulando un incidente, circostanza che invece viene totalmente smentita dalla difesa e dallo stesso 63enne imputato. Sempre la pm, nel corso della sua requisitoria, ha voluto sottolineare che la versione dell’incidente “non ha convinto nessuno”, definendo la stessa ipotesi come “carente e non plausibile”, dichiarazioni “ai limiti della fantasia”.

Sempre la pubblico ministero, parlando con il giudice, ha fatto notare l’atteggiamento piuttosto freddo tenuto da Gualandi all’arrivo dei soccorsi, a differenza invece dei colleghi che erano sconvolti e con gli occhi arrossati.



OMICIDIO SOFIA STEFANI, PROCESSO A GUALANDI: IL DILEMMA DELLA PISTOLA

Per il 63enne, Sofia Stefani l’avrebbe aggredito mentre stava pulendo l’arma e sarebbe partito un colpo dopo la colluttazione: “Ma questa è solo la prima versione di Gualandi – aggiunge ancora la pubblico ministero Russo – ne seguiranno molte altre”. L’oggetto del dibattimento resta la pistola, che secondo l’accusa non doveva essere lì in quel momento, visto che non vi era motivo per pulire l’arma.

“La pistola andava usata solo al poligono e non in servizio”, precisa la pm, aggiungendo che anche l’utilizzo dello scovolino è alquanto sospetto: “Vorrei trovare una persona che lo fa”. In ogni caso, “non vi era motivo per cui quell’arma dovesse essere in ufficio”, ricordando come tutte le persone interrogate sulla questione abbiano sempre detto che un’arma non si pulisce mai in ufficio. Una vicenda decisamente complessa, e vedremo se il processo riuscirà a fare chiarezza sulla morte di Sofia Stefani: è stata davvero uccisa in maniera accidentale oppure Gualandi ha ammazzato volontariamente la sua ex amante?