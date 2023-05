Omicidio Taranto: 62enne assassinato davanti a casa/ Raggiunto da 5 colpi di pistola

Nelle scorse ore si è verificato un omicidio in quel di Taranto, nota cittadina nel cuore della Puglia. Stando a quanto fatto sapere dai principali organi di informazione online, a cominciare dal Corriere della Sera e dall’agenzia di stampa Ansa, la vittima si chiamava Cosimo Nardelli, un uomo di 62 anni che è stato assassinato in pieno centro. Il deceduto sarebbero stato raggiunto da una serie di colpi d’arma da fuoco, almeno cinque spari che sarebbero risultati fatali, stroncandolo di fatto sul posto. Stando a quanto riferisce il quotidiano di via Solferino, la vittima era un pregiudicato e il delitto si è consumato di preciso in via Cugini, alle spalle del mercato Fialdini, nel cuore della città tarantina.

L’omicidio è stato commesso nella tarda serata di ieri, venerdì 26 maggio 2023 e secondo gli investigatori che stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto, la vittima aveva appena parcheggiato il suo scooter e stava per entrare nella sua abitazione, quando due persone lo hanno avvicinato per poi crivellarlo di colpi. E’ possibile che chi ha sparato fosse a bordo di uno scooter o di una moto: in ogni caso dopo gli spari si è dileguato non lasciando alcuna traccia.

OMICIDIO TARANTO, FORZE DELL’ORDINE ALLA CACCIA DEI RESPONSABILI

Il 62enne Cosimo Nardelli è stato soccorso in condizioni disperate da un vicino di casa, che nel frattempo ha avvisato l’ospedale, ma per lo stesso non vi è stato nulla da fare visto che una volta giunto in pronto soccorso ne è stato dichiarato il decesso.

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti nel giro di pochi minuti gli agenti della Squadra mobile nonchè gli uomini della polizia scientifica, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, facendo scattare le indagini. Si cercherà di risalire ai responsabili anche visionando i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona: sono attese novità nei prossimi giorni.

