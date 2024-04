Omicidio Teresa e Trifone, Giosuè Ruotolo spera nella revisione del processo/ “Non sono io l’assassino”

Giosuè Ruotolo, all’ergastolo per il duplice omicidio dei fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone uccisi a Pordenone nel 2015, si dice innocente e spera nella riapertura del caso. Lo riporta il settimanale Giallo, secondo cui la difesa dell’ex caporalmaggiore condannato in via definitiva e detenuto a Padova starebbe preparandosi alla richiesta di revisione del processo. Un iter che, per le famiglie delle vittime, non ha senso: “È lui l’assassino, si penta e resti in carcere“.

Per la giustizia italiana fu proprio Giosuè Ruotolo, originario di Somma Vesuviana e all’epoca 26enne, ad assassinare la coppia a colpi di pistola nel parcheggio del palasport la sera del 17 marzo di 9 anni fa. Lui continua a proclamarsi estraneo ai delitti, “Non sono stato io“, e il suo avvocato difensore, Danilo Iacobacci, lavorerebbe ora all’istanza di revisione convinto che in questo caso non si possa parlare di una “colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio” tale da giustificare il fine pena mai.

Omicidio Teresa e Trifone, la difesa di Giosuè Ruotolo lavora all’istanza di revisione del processo

La difesa di Giosuè Ruotolo starebbe cercando nuovi elementi per chiedere la riapertura del caso. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, al centro dell’ipotesi ci sarebbero la testimonianza di un pentito, che avrebbe insinuato la pista della droga dietro il duplice omicidio, e quella di un nomade che avrebbe affermato di essere stato assoldato da un imprenditore per uccidere Teresa e Trifone. Si tratta di strade già battute in sede di indagine e scartate perché prive di riscontri, ma Ruotolo non intenderebbe arrendersi: “Basta un nuovo elemento – ha affermato il suo avvocato – per fare istanza di revisione di un processo che, non va dimenticato, è indiziario“.

L’ex caporalmaggiore era stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Pordenone il 7 marzo 2016, condannato all’ergastolo nel 2017 con pena diventata definitiva nel 2021. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Giosuè Ruotolo aveva un rapporto conflittuale con Trifone Ragone e Teresa Costanza, che avrebbe contattato con il profilo Facebook “Anonimo Anonimo” spacciandosi per un’amante del ragazzo così da instillare tensioni nella coppia. Per la Procura, Ruotolo era nel parcheggio del palasport al momento in cui i fidanzati furono uccisi con una vecchia Beretta 7,65, arma recuperata mesi dopo nel parco di San Valentino dove Ruotolo si sarebbe recato proprio per disfarsene la sera dei delitti. Nel 2022, la difesa aveva presentato un ricorso straordinario in Cassazione, poi ritenuto inammissibile.











