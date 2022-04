Omicidio Treviglio: 71enne spara a vicino di casa dopo lite/ Ferita anche la moglie

Nelle scorse ore si è verificato un omicidio in quel di Treviglio, località in provincia di Bergamo. Silvana Ezermberger, 71enne, ha preso la pistola ed ha ucciso il vicino di casa, Luigi Casati, ferendo poi la moglie, Monica Leoni. L’omicidio, come si legge sull’edizione online del Corriere della Sera, si è verificato di preciso in via Brasside, nella periferia nord della cittadina bergamasca, stamattina. I soccorsi sono stati allertati di preciso poco prima delle ore 8:00 per una sparatoria che ha coinvolto due persone ed in cui è rimasto appunto ucciso il 62enne Luigi Casati e ferita la moglie Monica Leoni di 58 anni.

Saman Abbas, nel video del TGR la giovane scomparsa/ "Gli ultimi istanti di vita"

La sparatoria sembrerebbe nata nell’ambito di una lite fra vicini di casa, e secondo le testimonianze dopo le parole si sarebbe passati ai fatti: Silvana Ezermberger avrebbe sparato fra i 5 e i 6 colpi verso la coppia di vicini, spari che sono stati sentiti in maniera indistinta nella zona. La vittima era uscita di casa per accompagnare il cane a fare i suoi bisogni, e sarebbe appunto stato raggiunto dalla vicina di casa; dopo di che quest’ultima sarebbe rientrata nella propria abitazione per poi tornare fuori e colpire la moglie, ferita alla gambe.

Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin “Impossibile per lei venire nel bosco a dicembre”

OMICIDIO TREVIGLIO, IL COMMENTO DEL FIGLIO DELLA VITTIMA

Ovviamente sconvolti i residenti del condominio dove abitavano vittime e carnefice e che conoscevano i tre. Sul posto, subito dopo i soccorsi, si è recato anche il primo cittadino di Treviglio, Juri Imeri, nonché il figlio della vittima, Emanuele Casati, ovviamente disperato per la morte del papà 62enne: «Questa storia andava avanti da anni – ha spiegato lo stesso, come si legge sul Corriere della Sera – continue accuse inventate da questa donna contro i miei genitori».

Silvana Ezermberger è stata invece arrestata dalle autorità e al momento si trova in stato di fermo, in attesa poi della convalida dell’arresto che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Bisognerà capire se la donna resterà in galera, vista la sua età, o se si opzionerà per delle misure cautelari alternative; da escludere quasi totalmente i domiciliari nella sua residenza per ovvi motivi.

Andreea Rabciuc/ Verità su scomparsa nelle chat cancellate? Ipotesi difesa fidanzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA