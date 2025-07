OMICIDIO VANESSA BALLAN, MASSIMA PENA PER BUJAR FANDAJ

Giustizia, ma nessuna vittoria per la famiglia di Vanessa Ballan dopo la condanna all’ergastolo di Bujar Fandaj. Il 40enne reo confesso dell’omicidio deve scontare la pena massima, in base a quanto deciso dalla Corte d’Assise del tribunale di Treviso nel processo di primo grado. Più di quanto richiesto dall’accusa, visto che il pm aveva sollecitato una condanna a 28 anni di carcere.

Delitto di Garlasco, Dna di uomo ignoto nella bocca di Chiara Poggi/ Una bomba: non è Stasi né Sempio!

La 26enne, mamma di un bambino di 5 anni e incinta di un secondo figlio, fu trovata morta nel dicembre 2023 dal compagno con varie ferite di arma da taglio sul corpo. I sospetti si concentrarono subito sull’uomo con cui la cassiera aveva avuto una relazione clandestina, e che aveva interrotto nell’estate.

Vittima di diversi atti persecutori, Ballan reagì denunciandolo per stalking e revenge porn, senza però riuscire a fermare Fandaj, che alla fine l’ha uccisa accoltellandola.

Pierina Paganelli/ Avvocato Valeria Bartolucci: “Lei è uno tsunami! Perizia fonica vale zero”

Pur negando la premeditazione del delitto, l’uomo ammise le sue responsabilità. In aula, oltre all’imputato, c’erano anche i genitori della vittima quando è stata letta la sentenza: “Giustizia è fatta, ma tu sii maledetto per tutta la vita“, hanno urlato.

IL FRATELLO DI VANESSA BALLAN DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

“Sollievo e al tempo stesso un grande dolore“, queste le sensazioni provate da Nicola Ballan, fratello di Vanessa, dopo la sentenza di primo grado. “Una pena di questo tipo, anche se più alta di quanto chiesto dal pm, non escluderà mai il dolore e non ci porterà mai più indietro Vanessa“.

Liliana Resinovich, le mosse della difesa di Sebastiano Visintin/ Dai nuovi esami al ricorso in Cassazione

Ne ha parlato a Estate in Diretta, sottolineando la difficoltà nel crescere il nipote: “Come glielo spieghi a un bambino legato a una mamma, erano veramente una cosa un’unica cosa… Aveva un amore veramente incondizionato per lui. È una situazione, difficile, di grande dolore. Cerchiamo di essere uniti e di crescere un bambino come e farlo vivere, pur sapendo che però non c’è la mamma“.

Per quanto riguarda Fandaj, Nicola Ballan ha precisato che in aula non si sono scambiati neppure uno sguardo. “C’era tanta rabbia noi, avevamo tanti sentimenti ed emozioni contrastanti, perché è l’uomo che ci ha portato via Vanessa in un modo totalmente brutale“. Infine, il fratello di Vanessa Ballan ha voluto poi cogliere l’occasione per lanciare un appello per sensibilizzare contro l’emergenza dei femminicidio.