Omicidio Willy, convalida arresto branco/ Fratelli Bianchi e Pincarelli in carcere

Il Gip di Velletri si è espresso oggi sui quattro giovani accusati dell’omicidio di Colleferro nel quale è morto il giovane 21enne di origini capoverdiane, Willy Monteiro Duarte. Restano in carcere tre degli arrestati per l’omicidio del ragazzo ovvero i fratelli Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli, accusati di concorso in omicidio preterintenzionale. Francesco Balleggia, come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, ha invece ottenuto la detenzione domiciliare. Quest’ultimo, nel corso dell’interrogatorio di garanzia avrebbe detto di aver visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy. Questo pomeriggio è attesa l’autopsia sul corpo del ragazzo che contribuirà a fare ulteriore chiarezza, in attesa dei funerali in programma per il prossimo sabato. La famiglia del ragazzo ucciso, fa sapere Msn.com, ha provveduto a nominare un consulente tecnico di parte che parteciperà all’esame autoptico in programma oggi presso il Policlinico di Tor Vergata di Roma. A prendere parte sarà il professor Antonio Grande.

OMICIDIO WILLY, ARRESTO CONVALIDATO PER IL BRANCO

Dopo la convalida degli arresti dei quattro ragazzi di Artena, per l’omicidio di Willy, come spiega FrosinoneToday, è giunto il commento dell’avvocato Domenico Marzi di Frosinone, scelto tramite l’interazione dell’amministrazione comunale come difensore della famiglia di Willy alla quale oggi ha fatto visita. “Molto probabilmente Belleggia ha raccontato dei dettagli che hanno portato il giudice ad alleggerire la sua posizione. Mentre è paradossale che i fratelli Bianchi dicano che non centrino nulla. Ovviamente Willy non può essere morto mentre faceva footing”, ha commentato. Lo stesso avvocato, al termine della breve chiacchierata ha poi invitato tutti – media compresi – ad avere rispetto del dolore della famiglia di Willy colpita dall’immane tragedia e che in queste ore non se la sentirebbero di parlare con i giornalisti. Se la salma dovesse venite rilasciata nella giornata odierna ha quindi specificato che i funerali con molta probabilità si svolgeranno sabato nel locale Campo Sportivo.



