Omicidio Yara Gambirasio, parla il legale di Massimo Bossetti: dalle prime anomalie sui 9mila Dna alla possibile richiesta di revisione

A 15 anni dalla scomparsa di Yara Gambirasio, per la quale è stato condannato all’ergastolo Massimo Bossetti in via definitiva per l’omicidio, non si ferma la battaglia della difesa per riaprire il caso. Ora si sta lavorando all’elenco con circa 9 mila DNA che è stato consegnato dai pm. «Non abbiamo ovviamente i campioni di materiale biologico. Possiamo esaminare i risultati dei test che sono stati fatti dal RIS di Parma», ha dichiarato l’avvocato Claudio Salvagni ai microfoni di Lombardia Nera.

Si tratta di un materiale comunque importante, «innanzitutto perché è un elemento che non era entrato prima nel processo, quindi, come si direbbe in gergo tecnico, potrebbe essere una prova nuova». Il legale di Bossetti ci tiene a usare il condizionale, visto che il lavoro non è concluso; infatti si stanno cercando «possibili anomalie che possono confortare la nostra tesi», cioè che l’ex muratore di Mapello non c’entra nulla con l’omicidio di Yara Gambirasio.

«Sono convinto che Bossetti non si sia potuto difendere adeguatamente, non gli è stato mai concesso di esaminare la prova regina, quella che l’ha inchiodato sostanzialmente all’ergastolo», ha proseguito Salvagni. Ma ha anche precisato che la perizia sul DNA serviva a verificare il risultato del RIS ed eliminare ogni eventuale dubbio. Il suo auspicio è che il lavoro sul materiale ricevuto consenta di scagionare il suo cliente. «Potrebbero portare a un’altra persona o evidenziare un errore nell’identificazione di Massimo Bossetti».

SALVAGNI SEGNALA LE PRIME ANOMALIE

Oltre ad aver ricevuto i tracciati elettroferografici, che sono la rappresentazione grafica delle analisi del DNA dei reperti esaminati dal RIS durante le indagini, la difesa ha ricevuto anche le copie delle immagini fotografiche ad alta risoluzione. «Sono molto importanti perché, ingrandendole sul computer fino all’estremo, si possono cogliere dei particolari molto importanti, per esempio delle macchie che sono analizzabili sotto il profilo del DNA», ha spiegato Salvagni.

Il legale di Bossetti ha tirato in ballo la famosa traccia di DNA che ha portato a Ignoto 1: in questo caso le foto non mostrerebbero macchie. «Sullo slip non si vede assolutamente nulla delle famose macchie di DNA che poi hanno portato a Ignoto 1. Già questa è una prima anomalia, per esempio, un’anomalia che dobbiamo prendere in considerazione». Oltre a quella che riguarda la quantità del materiale ricevuto, visto che si parlava di 25mila Dna e invece ne sono arrivati solo 9mila.

LA STRADA PER LA RICHIESTA DI REVISIONE

Peraltro, per Salvagni quel DNA non è attribuibile a Bossetti, che tra l’altro ha sentito per informarlo degli sviluppi recenti. «È molto contento di questo avanzamento delle indagini, anche se a me sembra una cosa assurda che ci vogliano degli anni per fare delle banalità che potevano essere fatte 10 anni fa; però questa è la nostra giustizia». Ora la palla è passata al genetista della difesa: «Noi cercheremo di essere il suo braccio giuridico che porterà queste novità eventualmente per una revisione».

Ovviamente è prematuro pensare a questo scenario; intanto è stato fatto un passo avanti. «Quello che speriamo noi è di arrivare a una vera revisione. Non l’abbiamo mai presentata, a differenza di Alberto Stasi, perché lo faremo quando avremo degli elementi molto forti e molto concreti; per cui a noi non interessa il clamore, ma arrivare al risultato», ha chiarito Salvagni.

“SENZA QUEL DNA CROLLA TUTTO”

Ma nelle ultime ore Salvagni è intervenuto anche al podcast Come il crimine su YouTube, ribadendo la linea della difesa, che si sente penalizzata. «In un processo basato sul DNA bisognava consentire le controanalisi con il suo team difensivo», ha dichiarato il legale, secondo cui ci sono ancora delle grandi zone d’ombra, tali che anche l’opinione pubblica «ha cominciato a capire che non erano state date delle risposte importantissime ai quesiti fondamentali di questo processo». La convinzione del legale è che, contestando l’elemento del DNA, «dal processo cade tutto».

LA CONFESSIONE: “SONO STATO MASSACRATO”

Ma nell’intervista ha offerto anche una dimensione inedita, più personale: ad esempio ha definito «una mazzata micidiale» la sentenza della Cassazione che ha reso definitivo l’ergastolo, «facendo morire ogni speranza». Inoltre, ha raccontato di aver vissuto cose che hanno segnato la sua vita: «Sono stato massacrato da ogni dove… lettere minatorie, minacce di morte». Ma è orgoglioso di aver dedicato un decennio della sua vita a questa vicenda, pur dovendo fare sacrifici e rinunce.

Peraltro, ha messo in discussione anche la sua fiducia nella giustizia. Infine, in merito a Bossetti, ha rivelato che «scrive poesie molto belle» in carcere e «rifiuta i permessi perché non vuole regali, vuole la perizia». Ha infine confidato qual è la sua teoria sulla tragica fine di Yara Gambirasio, cioè che la ragazzina «non sia uscita viva dal centro sportivo».