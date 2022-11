Omicron BE9, nuova sottovariante covid in Brasile/ “Aumento dei contagi del 77%”

Starebbe per fare la sua comparsa una nuova sottovariante del covid e di Omicron. Il riferimento è alla BE9, una versione del virus che è stata individuata in queste ore in Brasile. A sottolinearlo è in particolare il quotidiano Il Mattino nella sua versione online, spiegando che proprio nella terra verdeoro si sarebbe registrata una impennata di casi nelle ultime settimane, dovuta alla diffusione di Omicron BE9. La variante è stata rinvenuta nello Stato di Amazonas, e gli esperti dell’Istituto Fiocruz, ente dipendente del governo federale, hanno appunto spiegato che la sua comparsa ha contribuito ad una recrudescenza nel virus nella zona.

«Ciò che accade nello Stato di Amazonas può ripetersi in altre regioni» del Paese, ha spiegato Thiago Graff, ricercatore di Fiocruz, mettendo quindi in allarme la comunità brasiliana ma non solo. In Amazonas la media dei contagi è passata da 230 al giorno a più di 1.000 fra l’inizio e la fine di ottobre, e anche a livello nazionale si è registrata un’accelerazione dei tassi di infezione dovuta alla sottovariante BQ1 di Omicron. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono stati 5.548, con una media di 9.128 al giorno nella scorsa settimana, per un aumento del 77 per cento rispetto alla media che era stata registrata due settimane fa (dati del governo state pubblicati dal portale G1).

OMICRON BE9, NUOVA SOTTOVARIANTE COVID: “I CASI POTREBBERO ULTERIORMENTE AUMENTARE”

Thiao Graff ha aggiunto, attraverso la propria pagina Twitter, che la nuova sottovariante starebbe facendo «risorgere la pandemia in Amazzonia, ciò che accade lì tende a ripetersi in altri stati brasiliani e potrebbe accadere di nuovo». In contemporanea alla notizia di questa nuova possibile preoccupante sottovariante di Omicron, ricordiamo, la BE9, il ministero della salute brasiliano ha emesso un comunicato riguardante l’aumento dei contagi da coronavirus dovuti però alla sottovariante BQ1.

Attraverso la nota, come si legge su Quotidiano Nazionale, la segreteria di Sorveglianza sanitaria del dicastero ha raccomandato di intensificare la campagna vaccinale, consigliando anche di tornare ad indossare la mascherina per contenere le infezioni “principalmente da parte di soggetti che soffrono di fattori di rischio complicanti del Covid-19”.

