Mila Suarez nel cast di Sanremo 2023?/ L’ex pupa “corteggia” Amadeus e…

La pupa e il secchione 2022, Mila Suarez verso Sanremo 2023? La candidatura

Dopo aver preso parte a La pupa e il secchione 2022, show sul connubio tra pupe e secchioni condotto da Barbara D’Urso, Mila Suarez torna al centro dell’attenzione mediatica e il motivo é una nuova intervista concessa al settimanale Ora. Incalzata sulla sua vita e la sua carriera artistica, la modella dalle origini marocchine ha tenuto a smentire i continui rumor che la vedrebbero protagonista di un flirt top secret con Gianmarco Onestini, con il quale lei ha fatto coppia a La pupa e il secchione show 2022, format andato in onda su Italia 1. Nel dettaglio, nonostante la forte intesa venutasi a creare con il laureando in Giurisprudenza e influencer molto amato su TikTok, Mila Suarez ha precisato di amare Gianmarco come un fratello e un amico speciale e di essere ormai a contatto con lui all’ordine del giorno. Una volta chiarita la sua posizione rispetto al gossip sul presunto flirt attribuitole dal mondo del gossip, Mila Suarez ha inoltre anticipato quelli che sono i suoi sogni in cantiere rispetto al suo futuro professionale, il che farebbe pensare ad un suo possibile ingaggio imminente nel cast di Sanremo 2023, che si rivelerà essere il quarto Festival della Canzone italiana consecutivo condotto da Amadeus.

Mila Suarez valletta a Sanremo 2023?

Nel suo intervento rivelatorio, rispetto ai sogni custoditi nel cassetto, la modella dalle origini marocchine rende noto di voler coprire un ruolo a L’isola dei famosi 2023: “Mi piacerebbe partecipare all’Isola dei

Famosi. Anche se è un’esperienza tosta. Prima o poi la farò”. Quindi la produzione del gioco sulla sopravvivenza made in n Honduras può stare certa del fatto che Mila Suarez proverà a prendere parte al reality dei naufraghi, giocandosi tutte le sue carte. Ma, come se non bastasse, il Festival di Sanremo resta il più grande sogno per la modella: “Il mio sogno più grande è fare la valletta al Festival di Sanremo”. Che Amadeus possa accogliere la candidatura della fascinosa ex fidanzata di Alex Belli? Proprio al sexy fotografo e suo ex, sempre nel corso della nuova intervista la modella marocchina ha lanciato una frecciatina…

