Omini, chi sono i concorrenti X Factor 2022/ Il pubblico si divide, ma loro sognano di imitare i Maneskin

Chi sono gli Omini, concorrenti X Factor 2022: il pubblico si divide

Nei riguardi degli Omini non tutto il pubblico social di X Factor 2022 è stato d’accordo con la scelta di Fedez. I ragazzi sono bravi, ma troppo giovani per affrontare un percorso impegnativo e vista la loro poca esperienza, mancano dell’X Factor. Qualcuno ha ricordato che in passato hanno aperto i Live di Caparezza e dei Subsonica, quindi non è giusto considerarli acerbi del palco. Alcuni follower hanno fatto notare che far alzare la gente dalle poltrone con bassi e chitarre elettriche è semplice: i Santi Francesi ci sono riusciti con un semplice okulele. Nonostante questo loro hanno portato qualcosa di nuovo sul palcoscenico del programma di Sky e questo è davvero innegabile. Siamo davvero molto curiosi di vedere cosa proporranno stasera aprendo i Live e cercando di raccontarsi con la loro personalità e la loro voglia di mettersi in evidenza. Starà anche a Fedez costruire attorno a loro un percorso di crescita verso la possibilità di sfondare. L’obiettivo è inequivocabilmente quello di ripercorrere le tracce dei Maneskin anche se con un modo di fare musica davvero molto diverso.

Alle Audizioni di X Factor 2022 gli Omini portano energia pura

Gli Omini si sono presentati alle Audizioni di X Factor 2022 con molta grinta, quella che solo chi fa rock forte può avere. Hanno diffuso nello studio energia pura, già dal primo colpo di batteria. La band è composta da tre ragazzi molto giovani, di cui due sono fratelli. Sono figli d’arte in quanto i loro padri sono musicisti e uno di loro ha suonato con gli Statuto. Vengono da Torino ma non sono estranei al palcoscenico, in passato hanno aperto i Live ai Subsonica, Caparezza e Baustelle. A X Factor hanno portato un brano dei The Hives “Tick Tick Boom” e subito il pubblico ha cominciato a sobbalzare dalle poltrone. Alla fine dell’esibizione per loro c’è stata una standing ovation e un lungo applauso. Gli Omini sono piaciuti. Dargen D’Amico già si sente un fan del gruppo. Il giudizio di Ambra Angiolini è stato più tecnico. In un’epoca in cui si può riproporre qualsiasi suono, sentire degli schemi che sono veramente rock è fantastico. Per Rkomi c’è stata la carica giusta. Fedez è un fan della musica punk e nel loro brano c’era di tutto. Gli Omini sono stati promossi a pieni voti.

Gli Omini ai Boot Camp di X Factor 2o22 con My generation

Ai Boot Camp di X Factor 2022 gli Omini hanno centrato di nuovo il bersaglio con una cover dei The Who dal titolo “My generation”. Le sedie erano tutte occupate e il loro rock ha travolto il pubblico. In studio c’è stata un’energia pazzesca. Il più sicuro di tutti è stato Fedez che li ha voluti ai Live. Dopo l’esibizione, il pubblico si è alzato in piedi chiedendo che gli venisse data una sedia. Fedez con un sorrisetto malefico ha comunicato alla band di volerli nella sua squadra, per farlo ha ricorso allo switch a discapito di un duo. Gli Omini sono stati promossi direttamente ai Live e sicuramente fin da subito hanno dimostrato di avere del talento. Anche se vedere vincere una band in questo programma non è facile, spesso superate dalla personalità dei singoli, loro sembrano davvero in grado di arrivare all’atto finale per giocarsi le loro carte e cercare di vincere il talent. E poi ricordate cosa è accaduto con i Maneskin…

