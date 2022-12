Omini, finalisti a X Factor 2022?/ La rock band vintage cresciuta con Kiss, i Led Zeppelin e Beatles

Gli Omini tra le rivelazioni di X Factor 2022

Gli Omini proseguono la loro avventura a X Factor 2022. La rock band formata da Mattia Fratucelli (19 anni), Julian e Zack Loggia (di anni 18 e 19) ha portato una nuova ondata di rock vintage sul palcoscenico del talent show musicale di Sky Uno. Sin dal loro debutto, la band ha conquistato davvero tutti; ad iniziare durante la fase dei Bootcamp fino ai Live dove sono una delle band piu amate. Ma chi sono i tre ragazzi cresciuti nel segno dell’amore per la musica? Scopriamolo insieme: Mattia è figlio di un musicista, mentre i fratelli Julian e Zack sono figli del chitarrista Alex Loggia, ex componente storico dei mitici Statuto, che è anche direttore artistico del trio. Gli Omini hanno iniziato a suonare insieme nel 2015 come The Minis, nome che cambieranno solo nel 2021.

Ma come sono nati gli Omini protagonisti oggi a X Factor 2022? A rivelarlo e’ stato proprio Alex Loggia: “circa sette anni fa al David Letterman Show parteciparono i The Strypes, una band irlandese di ragazzi molto giovani, che si rifacevano ai classici del rock’n’roll e r’n’b degli anni 60 dopo aver visto quell’esibizione folgorante, Zak e Julian mi hanno detto della loro intenzione di formare una band per suonare i brani come gli Strypes. Dopo aver scoperto Luca, un ragazzo che frequentava le scuole medie con loro e che suonava la batteria, hanno cominciato a provare nel nostro studio. Dopo poco tempo Luca ha lasciato il gruppo, ma nel frattempo hanno conosciuto Mattia con il quale è stato amore a prima vista. Da allora non si sono più fermati”.

Omini, parla Alex Loggia, ex componente degli Statuto

Gli Omini sono cresciuti a pane e musica. A rivelarlo e’ stato proprio il papa’ di Julian e ZacK: “sia io che il papà di Mattia siamo due musicisti: i tre Omini hanno vissuto in un ambiente ricco di musica fin da quando erano piccolissimi per questo motivo, credo che siano rimasti in qualche modo influenzati da noi genitori, anche se per quanto mi riguarda non li ho mai forzati a seguire le mie orme, è stata una loro decisione”.

La band e’ cresciuta ascoltando i grandi artisti: “da piccolissimi erano innamorati dei T-Rex e di Michael Jackson, negli anni poi si sono appassionati ad altri gruppi che hanno fatto la storia del rock, come i Kiss, i Led Zeppelin, i Beatles, ma anche alla musica soul e Northern soul. Al momento sono un po’ in fissa con gli Ocean Colour Scene.

