Omini, X Factor 2022/ Mai così esplosivi! Sulla cresta dell’onda con l’inedito Matto

Omini, X Factor 2022: energia incredibile e l’inedito Matto vola

Gli Omini vogliono lasciare il segno ad X Factor 2022, dopo aver ammaliato pubblico e giuria con un’energia impressionante nella scorsa puntata. L’inedito ‘Matto’, svelato appena sette giorni fa, è una canzone dallo stampo rock, con suoni potenti di chitarra, basso e batteria. I cori quasi ossessivi si intrecciano ad un testo che muove il pubblico e lo invita ad osservare un mondo ed una società che lo vorrebbe omologato e con un pensiero unico.

In questo senso Gli Omini offrono la loro via d’uscita da questo orrore: la follia può essere l’unica via di fuga per poter sviluppare una visione personale di ciò che ci circonda, senza limiti o preconcetti imposti dalla società o dall’informazione, non sempre all’altezza delle nostre legittime aspettative. Cosa aspettarci dunque dagli Omini in questa nuova puntata di X-Factor?

Tutti pazzi per gli Omini ad X Factor 2022

Le aspettative sono alte, soprattutto alla luce della “benedizione” dei giurati di X Factor 2022, che nell’ultima puntata in onda la settimana scorsa hanno speso parole al miele per loro. “Avete fatto una performance affilatissima. Punto sugli Omini che prendono il posto dei Maneskin”, il commento di Dargen D’Amico. Ambra Angiolini era stata più morbida, sottolineando comunque la capacità del gruppo di trasformarsi in ogni esibizione.

Rkomi, invece, ha speso parole al miele per la loro forza e il loro coraggio: “Suonate bene e mi piace che siate usciti un po’”. “La scrittura è quella loro e si sente. Io sono contento di essere arrivato qui con voi”, il commento soddisfatto di Fedez.

