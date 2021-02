Oms “Cina nasconde dati primi casi Covid”/ Usa “Rapporto? Forse è stato manipolato”

Più ombre che luci sulla missione dell’Oms a Wuhan. L’indagine degli esperti lì dove la pandemia Covid ha avuto inizio non ha fatto chiarezza sull’origine del coronavirus. È senza dubbio curioso il fatto che l’Organizzazione mondiale della sanità prima abbia difeso l’operato della Cina e poi lanci accuse. Il microbiologo Dominic Dwyer che ha partecipato alla missione ha rivelato ai media internazionali che la Cina si sarebbe rifiutata di consegnare alcuni dati chiave. Il gruppo aveva chiesto i dati grezzi dei primi casi, una pratica ritenuta standard, ma da Pechino sarebbe arrivato solo un riassunto. Gli esperti dell’Oms chiedono, quindi, altri dati da analizzare. «Vogliamo più dati, abbiamo chiesto più dati», ha dichiarato Peter Ben Embarek, scienziato che ha guidato la missione a Wuhan in Cina, ai microfoni dell’AFP.

Gli Stati Uniti invece si dicono fortemente preoccupati per quanto sta accadendo. Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, ha espresso il timore che i delegati dell’Oms siano stati costretti dalla Cina a manipolare i dati e che non abbiano avuto accesso alle informazioni necessarie.

DUBBI DI USA E OMS SU ORIGINE CORONAVIRUS

Pur esprimendo «profondo rispetto» per l’Oms, Jake Sullivan ha avvertito che è una «priorità essenziale» proteggerne la credibilità. Per questo ha chiesto che vengano resi disponibili «i dati relativi ai primi giorni del contagio». Prima della missione dell’Oms, gli scienziati cinesi avevano identificato 72mila casi sospetti tra ottobre e dicembre. Dopo uno screening approfondito dei casi, hanno concluso che solo 92 persone avevano sintomi riconducibili al Covid. Di questi, però, 67 hanno superato i test sierologici. Peter Ben Embarek non ha nascosto le sue perplessità: «Stiamo cercando di capire come si possa passare da 72mila a 92», ha detto l’esperto dell’Oms all’AFP. Intanto non è ancora chiara l’origine del coronavirus, né è stato identificato l’animale che ha “ospitato” il virus, quello del salto di specie. «Non c’è ancora un candidato chiaro come intermediario», ha spiegato infatti il virologo Marion Koopmans, membro del team dell’Oms. Ad oltre un anno dall’inizio della pandemia Covid, è senza dubbio preoccupante questa mancanza di trasparenza ammessa dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità.

