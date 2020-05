OMS, CORONAVIRUS E’ “NATURALE”/ “Non è stato creato, nè modificato in laboratorio”

Pubblicità

I contrasti tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità e Donald Trump crescono su tutti i fronti. L’Oms ribatte alle ultime dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, che ha affermato di ritenere certa la diffusione del coronavirus a causa di un errore di laboratorio dei ricercatori dell’istituto di virologia di Wuhan, nella regione dello Hubei, dove la pandemia è ufficialmente partita. Ma l’Oms non è d’accordo e ribatte con le sue certezze, quelle che vedono il coronavirus come frutto di un passaggio del tutto naturale da animale a uomo, una mutazione di un virus che si è adattato all’organismo umano partendo da quello animale, come già ce ne erano state in passato. Durante una conferenza stampa a Ginevra, il direttore per le emergenze dell’Organizzazione mondiale della Sanità Michael Ryan ha affermato che “per quanto riguarda l’origine del virus a Wuhan, abbiamo ascoltato molti scienziati che hanno studiato questo virus e siamo certi che sia di origine naturale. Il nostro obiettivo principale è comprendere come sia stata possibile la trasmissione da animale a uomo, ovvero come sia stata attraversata la barriera tra specie animale e specie umana“.

OMS, SU ORIGINE NATURALE DEL VIRUS MOLTE POLEMICHE

Sull’origine naturale della pandemia da covid-19 l’Oms si è espressa a più riprese, dovendo però tornare sull’argomento a causa delle dichiarazioni di diversi importanti leader mondiale. Trump non è il solo a pensare che ci sia di più di un passaggio di specie nella diffusione mondiale del coronavirus, anche il presidente francese Macron aveva affermato che sul coronavirus c’erano molte cose ancora non dette e non conosciute. Ma la Cina aveva sempre respinto tali ipotesi, sostenuta dall’Oms e da molti ricercatori e virologi, anche italiani, che hanno sempre sostenuto come il coronavirus abbia abbattuto la barriera tra specie come avvenuto anche in passato con altri virus: ad esempio si considera che lo stesso meccanismo sia avvenuto alla base della diffusione del virus HIV, responsabile dell’AIDS: Ma Trump ha affermato che cercherà di vedere chiaro sulla faccenda con tutte le forze a disposizione Usa e che se ci saranno prove sulla manipolazione in laboratorio di SARS COV-2, verranno a galla.





