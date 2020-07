Oms: “Coronavirus non è stagionale”/ “Unica grande ondata, la gente deve capirlo”

Crolla un altro mito sul coronavirus: quello sulla stagionalità del contagio. Almeno secondo l’Oms, infatti, è sbagliato credere che le possibili nuove ondate vengano scandite dalle stagioni, come se vi fosse un periodo più o meno favorevole all’aumento dei casi. Se la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità venisse confermata, significherebbe che l’autunno, indiziato in Italia di portare con sé la temutissima seconda ondata, non porterebbe con sé un maggiore rischio di diffusione del virus. Di contro, ciò conferma quanto ripetuto per mesi da molti esperti: anche in estate – come stiamo vedendo in giro per il mondo dove i numeri dei casi sono in costante aumento da giorni – il contagio prosegue. Secondo l’Oms, dunque, più che diverse ondate bisogna guardare al coronavirus come ad un’unica grande ondata che potrà estinguersi totalmente soltanto in presenza di un vaccino.

OMS: “CORONAVIRUS NON E’ STAGIONALE”

A chiarire la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata la portavoce Margaret Harris, che nel corso di un briefing virtuale tenutosi a Ginevra ha dichiarato che quella che stiamo vivendo sarà “una grande ondata non stagionale che andrà su e giù”. Dunque il coronavirus non si comporta come un’influenza stagionale, ha detto la Harris, che ha aggiunto: “La gente sta ancora pensando alle stagioni. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è comprendere che si tratta di un nuovo virus che si comporta in modo diverso”. La dottoressa, come riferito dal Guardian, ha spiegato: “Sarà una grande ondata. Andrà un po’ su e un po’ giù. La cosa migliore è appiattirla e trasformarla in qualcosa che sfiori appena i nostri piedi”. Dunque una vera e propria sollecitazione ad applicare misure per rallentare la trasmissione che si sta diffondendo attraverso raduni di massa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA