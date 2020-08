Oms elogia l’Italia/ “Altri Paesi imparano dall’esperienza di Roma”

Nuovo plauso dell’Oms all’Italia. In replica a un tweet del ministro Speranza, che aveva ribadito la necessità di collaborazione tra i Paesi per vincere la battaglia contro il coronavirus, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha tenuto ad elogiare l’operato di Roma nella lotta al Covid-19: «Grazie mille Roberto Speranza,ministro della Salute dell’Italia, per l’interessante telefonata e per il forte sostegno all’Oms. La tua leadership e umiltà è fonte di ispirazione per gli altri Paesi che stanno imparando e agendo sulla base dell’esperienza italiana».

OMS ELOGIA ITALIA: “ALTRI PAESI IMPARANO DA ESPERIENZA DI ROMA”

Ieri Roberto Speranza ed il direttore generale dell’Oms hanno fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus in Italia, ma non solo. L’Organizzazione mondiale della sanità ha rinnovato i complimenti a Roma per la gestione dell’epidemia. Non è infatti la prima occasione: già recentemente Ghebreyesus aveva speso parole al miele per l’azione del Governo nostrano. A inizio luglio, era stato messo in risalto l’operato italiano e della Spagna nella lotta al Covid-19, un risultato ottenuto grazie ad una «combinazione di leadership, umiltà, partecipazione attiva di ogni membro della società e un approccio globale».

Grazie mille @robersperanza, #Italy Health Minister, for a very good call and for your strong support to @WHO. Your leadership and humility is inspiring to other countries who are learning from and acting on 🇮🇹’s experience.https://t.co/BVvEAPOHl9 https://t.co/f1kanPwnNc — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 4, 2020





