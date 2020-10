Oms: “Fare circolare virus liberamente sarebbe immorale”/ “Così morti e contagi, e..”

Vietato abbassare la guardia nella lotta al coronavirus, la situazione è delicata e non è possibile commettere altri errori: forte e chiaro il messaggio dell’Oms. Intervenuto nel corso del briefing sull’emergenza sanitaria, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha spiegato che «lasciare che il Covid-19 circoli senza controllo significa consentire contagi, sofferenze e morte non necessarie», accendendo i riflettori sulla componente etica delle sue parole: «Consentire ad un virus pericoloso che non comprendiamo appieno di circolare liberamente è semplicemente immorale e non rappresenta una opzione». Ghebreyesus ha poi messo in risalto che ad oggi la stragrande maggioranza delle persone nella maggior parte dei Paesi rimane vulnerabile al Covid-19, che al momento ha colpito meno del 10% della popolazione nella maggior parte degli Stati.

OMS: “PREOCCUPAZIONE PER FRANCIA E UK”

L’Oms ha poi fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria, esprimendo forte preoccupazione per l’aumento di ricoverati in Francia e Gran Bretagna. Mike Ryan, direttore del programma emergenze dell’Organizzazione, ha spiegato che «l’attuale scollamento tra la crescita del numero di casi e il numero dei morti potrebbe ridursi in maniera molto grave e catastrofica, a meno che non stiamo molto molto attenti». Vietato abbassare la guardia, dunque, considerando che la minore mortalità «è dovuta al fatto che ora siamo in grado di fare più test e tracciamenti e curiamo molto meglio i pazienti», la precisazione della dottoressa Maria van Kerkhove.



© RIPRODUZIONE RISERVATA