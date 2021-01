Oms “Fermate vaccinazioni dopo medici e fasce a rischio”/ Appello salva paesi poveri

L’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, sta chiedendo agli stati membri di fermare le vaccinazioni anti-covid, dopo che saranno vaccinati il personale sanitario e le persone più deboli e quindi più a rischio. Ovviamente nessuno nell’Oms è impazzito da un giorno all’altro, ma alla base di tale richiesta vi è il fatto che mettendo in stand-by la campagna di vaccinazione, ci sarà modo per le nazioni più povere di accedere allo stesso vaccino. A spiegare la questione è stata Margareth Harris, portavoce dell’Organizzazione, che chiede di garantire un “equo” accesso al vaccino a livello globale, sottolineando come, interrompere la campagna dopo dipendenti sanitari e fasce più a rischio, sia la cosa più giusta da fare “moralmente” ed “economicamente”.

La Harris ha spiegato, parlando con i britannici della Bbc: “Stiamo chiedendo ai Paesi membri che, una volta vaccinate queste categorie, garantiscano che le forniture a cui hanno avuto accesso siano assicurate anche ad altri. E’ chiaro che sia la cosa moralmente ed economicamente giusta da fare”, sottolineando che “diverse analisi interessanti dimostrano che vaccinare il proprio Paese e poi rimanere seduti a dire ‘stiamo bene’ non funziona a livello economico”.

OMS: “FERMATE VACCINAZIONI ANTI-COVID”. PER 85 PAESI RISCHIO IMMUNITA’ SOLO NEL 2024

A questo punto bisognerà capire se gli Stati Membri dell’Oms recepiranno il messaggio, e bloccheranno quindi le proprie campagne vaccinali, con tutto ciò che ne consegue. Le nazioni puntano infatti a raggiungere la tanto desiderata immunità di gregge (il 70/80% della popolazione vaccinata), almeno entro il prossimo autunno, ma lo stop chiesto dall’Organizzazione mondiale della sanità non aiuterà in tal senso. Non si può comunque non prendere in considerazione il risultato di un recente studio che ha evidenziato come gli 85 paesi più poveri al mondo, viste le scarse risorse a disposizione e la carente organizzazione sanitaria, non riusciranno a raggiungere l’immunità se non prima del 2024, con il rischio che alcuni Stati non centrino mai l’obiettivo, con tutto ciò che ne consegue.



