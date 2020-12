Oms: “Mascherine anche in casa a Natale”/ Le regole per le feste natalizie

Per evitare una ripresa violenta di contagi all’inizio del 2021 è necessario osservare regole ferree a Natale: questo il monito dell’Oms a pochi giorni dal periodo di festa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto scattare l’allarme su possibili assembramenti che potrebbero verificarsi durante il periodo natalizio e per questo motivo ha reso nota una serie di restrizioni generali da rispettare.

La principale regola da seguire è l’utilizzo delle mascherine anche in casa: durante pranzi, cene e riunioni con familiari e amici è fondamentale indossare i dispositivi di sicurezza. «Se rimanete a casa, è fondamentale limitare le dimensioni del gruppo e garantire una buona ventilazione per ridurre il rischio di esposizione al virus», ha spiegato l’Oms, sottolineando gli effetti positivi legati al mantenimento della mascherina in presenza di amici e familiari.

OMS: “INDOSSATE LA MASCHERINA ANCHE A CASA”

Nella lista di raccomandazioni, l’Oms ha citato anche le funzioni religiose e le messe di Natale: l’Organizzazione ha rimarcato che quest’anno dovrebbero svolgersi in modo diverso, «all’aperto quando possibile o essere limitate in termini di dimensioni e durata». Ovviamente vanno rispettate le regole già note: parliamo del distanziamento fisico e dell’igiene delle mani.

Una linea, quella dell’Oms, pienamente condivisa da Fabrizio Pregliasco: «È necessario andare verso una stretta: occorre un Natale molto limitato, con una grande sensibilizzazione da parte dei singoli. Ognuno di noi deve ridurre per quanto possibile la quota dei contatti interpersonali», le parole del virologo ai microfoni di Rai News 24.

Posizione netta per quanto riguarda l’attività sciistica: l’Oms ha sottolineato come abbiano svolto un ruolo significativo nella diffusione del coronavirus in tutta Europa, senza dimenticare il peso degli incontri sociali durante e dopo l’estate nella seconda ondata dell’epidemia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA