Onassis e Jacqueline Kennedy/ “Prima volta ci si sposa per amore, la seconda per…”

Aristotele Onassis e Jacqueline Kennedy e il loro amore tra le storie al centro della nuova puntata di “Viaggio nella grande bellezza“, il programma divulgativo condotto da Cesare Bocci su Canale 5. Una storia d’amore importante quella tra la vedova del Presidente Robert Kennedy e l’armatore greco che si incontrano per la prima volta durante l’estate del 1959. I due si ritrovano nel Sud della Francia: lei era in vacanza con il marito John F. Kennedy, mentre l’armatore greco si trovava a bordo della sua barca con Sir Winston Churchill. Alcuni anni dopo Caroline Lee, la sorella di Jacqueline, lascia il marito proprio per Onassis che su di lui diceva: “sono un marinaio. Ho una ragazza in ogni porto”. Le dichiarazioni dell’ex compagno di Maria Callas sono inaccettabili per la Casa Bianca, così la first lady parte per convincere la sorella a lasciare l’armatore greco e tornare a casa dove l’attendevano il marito e i suoi due figli. Jacqueline riesce nel suo intento visto che la sorella Caroline lascia Onassis e fa ritorno a casa, ma in realtà la cronaca rosa dell’epoca racconta che proprio in quell’occasione l’armatore perse la testa per la bellissima Jackie accendendo così una rivalità senza precedenti tra le due sorelle. Una rivalità confermata anche dal testamento di Jacqueline che non lascia nulla alla sorella come racconta lei stessa: “non ho dato alcuna disposizione in questo mio testamento per mia sorella, Lee B. Radziwill, per la quale ho un grande affetto. Ho già fatto tanto per lei durante la mia vita”.



Aristotele Onassis e Jacqueline Kennedy, un matrimonio d’amore?

La vita di Jacqueline Kennedy è sconvolta per sempre il 22 novembre del 1963 quando il marito John Fitzgerald Kennedy viene assassinato a Dallas in Texas. La First Lady è al suo fianco quando il marito viene colpito da un colpo di arma di fuoco durante una parata. Fu proprio in quel momento che Aristotele Onassis conquista Jackie. L’armatore, infatti, subito dopo la morte del Presidente degli Stati Uniti d’America si reca a Washington per stare accanto alla donna con tanto di gioielli e una promessa: di volerla sposare. Un matrimonio che la vedova Kennedy accetta rilasciando anche delle dichiarazioni che tanto fecero discutere: “la prima volta ci si sposa per amore, la seconda per denaro, la terza per compagnia”. Il matrimonio tra i due, infatti, è un vero e proprio contratto con 170 punti tra cui: 20 milioni di dollari prima del sì, 9,6 milioni di dollari in caso di tradimento, divorzio o vedovanza, ma anche camere separate e tanto altro. Dopo il matrimonio, la coppia parte per un lungo viaggio di nozze e cominciano a crearsi i primi dissapori. Jackie fa ritorno a Manhattan e voci dell’epoca parlando di un riavvicinamento di Onassis alla ex Maria Callas con cui vive una seconda relazione. Intanto la vita di Onassis viene scossa dalla morte dell’unico figlio in un incidente aereo; l’uomo è sconvolto, sta per chiedere il divorzio a Jacqueline Kennedy ma non ne ebbe il tempo visto che poco dopo è morto. Alla fine la vedova Kennedy accetta da Christina, figlia di Onassis una liquidazione di 26 milioni di dollari.

