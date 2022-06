OnDance, cos’è?/ Portare i ballerini fuori dai teatri a contaminare la città di Milano con…

Cos’è OnDance?

OnDance nasce nel 2018 con l’intenzione di portare i ballerini fuori dai teatri. Il primo evento si è svolto dall’11 giugno al 17 giugno 2018. Stasera li rivedremo a Danza con me di Roberto Bolle. Nel tempo la risposta è stata entusiasmante, la partecipazione è stata affluente dal Castello Sforzesco al Teatro Burri si sono visti ballerini danzare all’aria aperta. Roberto Bolle da tempo aveva in mente questo progetto, ossia contaminare la città di Milano con happening, esibizioni, flash mob. L’intenzione è di organizzare incontri culturali dove la danza è la protagonista assoluta. Questi incontri hanno una duplice funzione, non solo portare la danza nelle strade, ma accogliere le differenti danze che appassionano il pubblico. Non dobbiamo meravigliarci se un ballerino di danza classica si lascia contaminare dalla danza contemporanea. Questo mix di movimenti devono rappresentare un occasione per stare insieme, gioire ed emozionarsi.

OnDance, raddoppiano gli appuntamenti

Visto il successo ottenuto da OnDance, nel 2019 gli appuntamenti sono raddoppiati: uno a Napoli e uno a Milano. A Napoli l’evento si è aperto con un flashmob, si è danzato con lo swing, il tango e con lo spettacolare show finale che è stato disputato all’Arena Flegrea. A Milano l’evento si è aperto con il valzer, poi il tango, il liscio, lo swing e lo spettacolo finale in Piazza del Duomo dove ha raccolto 20 mila spettatori. Nel 2020 a causa delle restrizioni per la pandemia in corso l’evento è stato presentato in forma ridotta, l’appuntamento con la danza è stato spostato a settembre ed è stato carico di aspettative. In quell’occasione Roberto Bolle è stato accompagnato da ballerini di varie discipline tra cui contemporaneo, tango e swing. Nel 2021 Milano è tornato a danzare con un palinsesto ricco di spettacoli tra cui “Ballo in Bianco” dove hanno partecipato 200 ballerini provenienti da diverse parti del mondo rappresentando discipline diverse. Roberto Bolle ha creato una piattaforma dove vengono offerte anche lezioni di danza.

