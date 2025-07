L'ondata di caldo in Italia non accenna a diminuire: 20 città con il bollino rosso da nord a sud, ecco cosa dobbiamo aspettarci

Continua l’ondata di caldo africano in Italia e secondo gli esperti quella di oggi, venerdì 4 luglio 2025, potrebbe essere la giornata più calda in assoluto di tutta l’estate. Il problema è che già qualche giorno fa questo termine era stato utilizzato di conseguenza, tenendo conto che siamo appena a luglio, e che alla fine dell’estate mancano ancora due mesi, non ci aspettiamo nulla di buono.

In attesa di capire come evolverà la situazione, quella odierna sarà una giornata torrida come detto sopra, e a riguardo sono stati diramati ben 20 bollini rossi, il marchio assegnato a quelle città dove il caldo sarà ben oltre la media. Si va da nord a sud, da Milano a Palermo, passando per Roma, ma anche Bologna, Firenze, Genova, e anche città come Bolzano, in Trentino Alto Adige. Farà tanto caldo ovunque (con picchi di 40 gradi) di conseguenza si consiglia assolutamente di evitare di uscire di casa nelle ore centrali, quindi indicativamente dalle ore 12:00 alle 15:00/16:00, il periodo della giornata dove i colpi di calore sono più probabili.

ONDATA DI CALDO: CERCARE UN PO’ DI RIPARO ALL’OMBRA

Se proprio non si riusciusse a stare fra le mura domestiche allora bisognerà cercarsi una zona al fresco, al riparo dal sole, magari in un parco o sotto delle piante, per provare a trovare un po’ di refrigerio, ma non sarà comunque facile visto il clima afoso che sta interessando l’Italia in queste ultime giorni e che secondo gli esperti meteo potrebbe continuare a lungo. Ma cosa indica il bollino rosso? E’ il massimo grado di allerta (gli altri due sono giallo e arancione), per quanto riguarda appunto le ondate di caldo e le possibilità che si verifichino dei malori.

Il bollino serve per attivare la protezione civile ma anche le strutture sanitarie e i vigili del fuoco, in generale le autorità, pronte ad intervenire con i giusti metodi in caso di emergenza. Le persone più a rischio sono gli anziani, ma anche i bambini piccoli e tutti coloro che sono da considerarsi dei soggetti fragili, quindi con delle malattie croniche.

Se si è a casa e si ha caldo, un consiglio utile può essere quello di accendere l’aria condizionata, evitando però di selezionare dei gradi improbabili da raggiungere. Meglio mettere su 25/26 o utilizzare il deumidificatore, che toglie un po’ di umidità. Chi invece non ha a disposizione questo refrigerio, può provare a bagnarsi con un po’ d’acqua in maniera costante, soprattutto la testa, il viso e il collo, una soluzione che dovrebbe regalare un po’ di fresco.

ONDATA DI CALDO: TROVARE UN PO’ DI REFRIGERIO NEI CENTRI COMMERCIALI

Un’altra soluzione, sempre per chi può, è quella di trascorrere qualche ora in un centro commerciale, dove potremo godere di un po’ di fresco grazie all’aria condizionata. Si tratta di uno dei luoghi più gettonati d’estate, e per gli anziani sono anche uno spazio di socialità dove si ritrovarono a bere un caffè, a chiacchierare e a passare le giornate. In generale si consiglia di bere molta acqua (no bevande zuccherate ne alcol) e di mangiare tanta frutta fresca, e può aiutare ad evitare di avere ancora più caldo un’alimentazione leggera, magari verdure, una bella insalata, o un piatto di legumi, sempre indicati nelle varie diete più seguite.

Da evitare assolutamente anche l’attività fisica nelle ore più calde della giornata e in generale è consigliabile solo la mattina presta o la sera dopo le 18:00, per evitare sempre i colpi di calore. Infine, se si deve usare l’auto dopo che la stessa è stata per diverse ore al sole, si consiglia di accenderla qualche minuto prima e nel contempo abbassare i finestrini o eventualmente accendere l’aria condizionata, di modo da trovarla più fresca una volta che ci si deve mettere in viaggio.