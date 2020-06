Onde gravitazionali da oggetto misterioso/ Un buco nero grande 25 volte il Sole

Alcune onde gravitazionali sono state emesse da un oggetto misterioso frutto della fusione fra una massa insolita e un buco nero, avvenuta ben 800 milioni di anni fa. A catturarlo sono stati i rivelatori Advanced Virgo dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo, nonché di Advanced Ligo negli Stati Uniti, mentre a darne notizia è stato il The Astrophysical Journal Letter, sottolineando come la ricezione sia giunta sulla nostra Terra poco meno di un anno fa, esattamente il 14 agosto del 2019. L’oggetto misterioso a cui si fa riferimento sarebbe un oggetto cosmico superiore di 2.6 volte al Sole, che si sarebbe fuso con un buco nero grande invece ben 25 volte la massa solare. “Ancora una volta – fa sapere Giovanni Losurd dell’Infn, responsabile della collaborazione Virgo, come riporta l’agenzia Ansa – le osservazioni delle onde gravitazionali contribuiscono a far luce su aspetti ignoti del nostro universo: l’oggetto più leggero in questo sistema binario ha una massa mai osservata finora”. L’oggetto misterioso è una massa intermedia fra quella della stella di neutroni più pesante, e quella del buco nero più leggero, e in gergo viene chiamato mass gap, uno dei grandi rompicapi degli astrofisici.

ONDE GRAVITAZIONALI DA OGGETTO MISTERIOSO: PROBABILI NUOVE RISPOSTE A BREVE

Una volta che Ligo e Virgo hanno captato il segnale, gli astronomi di tutto il mondo sono stati allertati, e di conseguenza, sono stati svariati i telescopi che sono stati puntati verso la zona di provenienza del segnale, per captare qualcosa di insolito. Peccato però che nessuno abbia rilevato altro, e stando all’Ansa, ciò sarebbe stato causato dal fatto che l’evento è avvenuto ad una grande distanza, ed inoltre perchè “se il piccolo oggetto fosse stato una stella di neutroni, il buco nero nove volte più massiccio l’avrebbe ‘ingoiata in un sol boccone’ senza emettere luce”. La cosa certa è che questa particolare scoperta dimostra come sia ancora poco quello che sappiamo sull’universo e sulla sua evoluzione. Viviana Fafone, responsabile nazionale di Virgo per l’Infn, ha fatto sapere che Virgo e Ligo “a breve entreranno in una nuova fase del loro programma di miglioramento, e questo consentirà di osservare un numero sempre maggiore di sorgenti”, dando magari maggiori risposte su questo strano evento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA